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韓國瑜列國民黨不分區大傷郭台銘？ 郭正亮：他恐選不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
郭正亮分析，韓國瑜列入國民黨不分區立委第一，將會稀釋總統獨立參選人郭台銘的選票。圖／聯合報系資料照片
郭正亮分析，韓國瑜列入國民黨不分區立委第一，將會稀釋總統獨立參選人郭台銘的選票。圖／聯合報系資料照片

前高雄市長韓國瑜名列國民黨不分區立委第一，激起深藍選民一片叫好聲，韓國瑜被認為不僅可協助拉抬藍營區域立委選情，也能阻斷民眾黨總統參選人柯文哲想拉「柯韓配」的念頭。前立委郭正亮對此在節目中發表看法，認為韓國瑜列藍營不分區是「大加分」，他的參選也可能瓜分掉總統獨立參選人郭台銘的選票，讓郭台銘「選不下去」。

郭正亮近日在政論節目《張雅婷辣晚報》中表示，國民黨立委參選人每個人都非常高興，「現在韓國瑜本尊都已經表態，指標性就變得非常強」。郭正亮說，侯友宜雖未成功邀請到韓國瑜擔任副手，但韓終於在競選團隊之內，這真的很重要。

他也認為，郭台銘有可能因為這樣會選不下去，因為郭台銘的支持者與韓粉重疊。郭正亮甚至說，韓國瑜未來真的有機會當立法院長，「這當然要拚，感覺不一樣，一個是站在(競選團隊)外面 、一個是站在裡面」。

鴻海創辦人郭台銘（左）與副手賴佩霞提出的連署書超過法定連署人數，取得正副總統參選資格。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘（左）與副手賴佩霞提出的連署書超過法定連署人數，取得正副總統參選資格。本報資料照片

節目中的另一位來賓、政大國關中心研究員嚴震生則表示，韓國瑜參選猶如朱立倫射出一支箭一般，讓選情「一槌定音」，當然有幫助。他更認為，韓國瑜的參選也將帶回往日那些造勢的韓粉，炒熱國民黨選情。

目前由於藍白合未果，民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨談判陷僵局狀態，甚至傳出郭台銘可能與柯文哲合作，並將賴佩霞列為柯的副手搭檔參選，郭台銘選或不選，仍是霧裡看花。

2024選舉 2024總統選舉 韓國瑜 郭台銘 柯文哲 侯友宜

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