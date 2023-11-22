藍白合最後攤牌 郭正亮籲跳出兩個死循環：閉門才能談出結果
藍白合不合已到最後攤牌階段，前立委郭正亮昨(21)日在節目中認為，藍白合經談判數回合後，雙方又再回到民調數據上較真，讓談判變得「不OK」，他建議「要跳出民調和六點協議的死循環」，不然一定談不出結果，且在雙方都有糾結時切勿用直播操作，一定得閉門才能談出個結果。
前立委郭正亮昨(21)日在《盧秀芳辣晚報》分析18日公布民調結果時的「過場」未有處理，認為雙方在緊要關頭沒有給彼此下台階，就真的「較真」了，使得談判氛圍急劇變壞，才導致破局。
郭正亮認為，藍白合協調後的六點共識似乎埋下了導火線，因為並未寫得很清楚，讓雙方產生爭議，他建議不應採用直播，唯有閉門會議，讓雙方各自講出合作的困難點，不再追求民調較真，才有可能會成局。
節目中另一位來賓、曾任駐紐西蘭代表的介文汲則對藍白合表示樂觀，他認為或許會找出新辦法，讓藍白合最後一定合。他也提到，柯文哲已拒絕用直播的方式操作，可能會找出新的辦法。
國民黨總統參選人侯友宜針對藍白合，昨(21)日再次信心喊話，強調會等民眾黨總統參選人柯文哲到最後一刻，並強調目前的副手人選無口袋名單；而柯文哲則與侯友宜再次通話，但柯郭兩方人馬互動頻頻，柯文哲競選總幹事黃珊珊也已表示會代表柯文哲領表，再次增添藍白合的變數機率。
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言