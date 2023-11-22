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藍白合最後攤牌 郭正亮籲跳出兩個死循環：閉門才能談出結果

聯合新聞網／ 綜合報導
藍白合不合到最後攤牌階段，郭正亮呼籲，藍白合在雙方都有糾結時切勿用直播操作，一定得閉門才能談出個結果。圖為藍白合在二度政黨協商達成共識情景。記者曾學仁／攝影
藍白合不合到最後攤牌階段，郭正亮呼籲，藍白合在雙方都有糾結時切勿用直播操作，一定得閉門才能談出個結果。圖為藍白合在二度政黨協商達成共識情景。記者曾學仁／攝影

藍白合不合已到最後攤牌階段，前立委郭正亮昨(21)日在節目中認為，藍白合經談判數回合後，雙方又再回到民調數據上較真，讓談判變得「不OK」，他建議「要跳出民調和六點協議的死循環」，不然一定談不出結果，且在雙方都有糾結時切勿用直播操作，一定得閉門才能談出個結果。

前立委郭正亮昨(21)日在《盧秀芳辣晚報》分析18日公布民調結果時的「過場」未有處理，認為雙方在緊要關頭沒有給彼此下台階，就真的「較真」了，使得談判氛圍急劇變壞，才導致破局。

郭正亮認為，藍白合協調後的六點共識似乎埋下了導火線，因為並未寫得很清楚，讓雙方產生爭議，他建議不應採用直播，唯有閉門會議，讓雙方各自講出合作的困難點，不再追求民調較真，才有可能會成局。

節目中另一位來賓、曾任駐紐西蘭代表的介文汲則對藍白合表示樂觀，他認為或許會找出新辦法，讓藍白合最後一定合。他也提到，柯文哲已拒絕用直播的方式操作，可能會找出新的辦法。

國民黨總統參選人侯友宜針對藍白合，昨(21)日再次信心喊話，強調會等民眾黨總統參選人柯文哲到最後一刻，並強調目前的副手人選無口袋名單；而柯文哲則與侯友宜再次通話，但柯郭兩方人馬互動頻頻，柯文哲競選總幹事黃珊珊也已表示會代表柯文哲領表，再次增添藍白合的變數機率。

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