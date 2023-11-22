藍白合還有望？ 沈富雄預言：柯文哲最後24小時會轉念
距離總統大選截止登記只剩兩天，藍白合遲遲未能定案，國民黨總統參選人侯友宜提議，國民黨和民眾黨各派兩名專家全程直播討論9份民調，重申「沒有一定要當正的，誰正誰副都會接受」，柯文哲則回應，22日早上開記者會再處理。對此，前立委沈富雄拋出驚人預言，表示柯文哲會在最後24小時內轉念形成藍白合。
沈富雄在21日的政論節目《少康戰情室》表示，自己看出柯文哲人性的一面，指出現在有兩個柯文哲，一個是玩弄所有人、很得意的柯文哲；另一個是知道當副手，若最後贏下總統大選，對民眾黨會有最多好處的柯文哲。沈富雄直言，若是第二個柯文哲佔上風，就會在最後24小時內轉念形成藍白合。
沈富雄認為，藍白合走到今天，其實柯文哲若當副手，收成也不少，8年市長、1年努力，相比宋楚瑜一輩子的努力卻什麼都沒有，其實已經很不錯了。沈富雄表示，柯文哲這一年來，一直在操弄淺藍、深藍的中間選民，他最後一分鐘要改變什麼，也不讓任何人知道，甚至連自己媽媽都騙了！
沈富雄坦言，雖然現在還不太確定柯文哲的心態，但他傾向是「藍白合」，因為柯文哲當副手，若最後贏得總統大選，對民眾黨的好處也是最多，直言「因為看出柯文哲人性的一面，所以我覺得會合」！
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