快訊

司法保護加害者…性侵判決隱匿「狼人」姓名 安全破洞

允許哈瑪斯輸送金錢！幣安創辦人趙長鵬認洗錢請辭 賠43億美元天價罰款

早晨財經速解讀／輝達財報大好 股價卻重跌？聯準會再放鷹：不放棄升息

藍白合還有望？ 沈富雄預言：柯文哲最後24小時會轉念

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委沈富雄拋出驚人預言，表示柯文哲會在最後24小時內轉念，形成藍白合。圖／聯合報系資料照片
前立委沈富雄拋出驚人預言，表示柯文哲會在最後24小時內轉念，形成藍白合。圖／聯合報系資料照片

距離總統大選截止登記只剩兩天，藍白合遲遲未能定案，國民黨總統參選人侯友宜提議，國民黨和民眾黨各派兩名專家全程直播討論9份民調，重申「沒有一定要當正的，誰正誰副都會接受」，柯文哲則回應，22日早上開記者會再處理。對此，前立委沈富雄拋出驚人預言，表示柯文哲會在最後24小時內轉念形成藍白合。

沈富雄在21日的政論節目《少康戰情室》表示，自己看出柯文哲人性的一面，指出現在有兩個柯文哲，一個是玩弄所有人、很得意的柯文哲；另一個是知道當副手，若最後贏下總統大選，對民眾黨會有最多好處的柯文哲。沈富雄直言，若是第二個柯文哲佔上風，就會在最後24小時內轉念形成藍白合。

沈富雄認為，藍白合走到今天，其實柯文哲若當副手，收成也不少，8年市長、1年努力，相比宋楚瑜一輩子的努力卻什麼都沒有，其實已經很不錯了。沈富雄表示，柯文哲這一年來，一直在操弄淺藍、深藍的中間選民，他最後一分鐘要改變什麼，也不讓任何人知道，甚至連自己媽媽都騙了！

沈富雄坦言，雖然現在還不太確定柯文哲的心態，但他傾向是「藍白合」，因為柯文哲當副手，若最後贏得總統大選，對民眾黨的好處也是最多，直言「因為看出柯文哲人性的一面，所以我覺得會合」！

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 藍白合 侯柯配 柯侯配

延伸閱讀

「侯柯配定了！」 沈富雄大膽預言：22日以前就會藍白合

藍白合卡關 蔡正元預言「三腳督得票數」：只剩這個選項

侯友宜喊話柯文哲協商 國民黨釋善意：中常會延緩

侯友宜邀檢視9民調 柯文哲：哪可能多盧兩次結果變不一樣？

相關新聞

「走完最後一哩路」 侯友宜喊話柯文哲重回談判桌

總統大選登記倒數，周五截止，民進黨賴蕭配昨日登記，藍白合卻瀕臨破局。國民黨總統參選人侯友宜昨天下午舉行記者會呼籲民眾黨總...

藍白比氣長 侯友宜：等柯文哲到最後一刻

二○二四總統大選登記周五截止，國民黨原訂今天召開中常會通過黨籍總統參選人侯友宜的副手人選，但臨時踩煞車。針對民眾黨總統參...

冷眼集／柯文哲的抉擇 難道要民眾黨走向泡沫

藍白合不合已到最後攤牌階段，若藍白仍各自堅持，勢必將走向各自參選之路。合則雙贏，分則兩害，要打贏選戰，難上加難，對於民眾...

藍白合還有望？ 沈富雄預言：柯文哲最後24小時會轉念

距離總統大選截止登記只剩兩天，藍白合遲遲未能定案，國民黨總統參選人侯友宜提議，國民黨和民眾黨各派兩名專家全程直播討論9份民調，重申「沒有一定要當正的，誰正誰副都會接受」，柯文哲則回應，22日早上開記者會再處理。對此，前立委沈富雄拋出驚人預言，表示柯文哲會在最後24小時內轉念形成藍白合。

賴蕭登記搶頭香 「不走回一中老路」

民進黨總統參選人賴清德及副手搭檔蕭美琴，昨天成為二○二四年大選第一組登記參選正副總統的組合。在支持者加油聲中，賴蕭兩人走...

【即時短評】藍白不合 兩敗俱傷

藍白合將到掀牌時刻，在「6％」事件連番被扭曲時，國民黨總統參選人侯友宜在最後關頭拋出殺手鐧，在民眾黨總統參選人柯文哲口口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。