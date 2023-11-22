藍還原協商 馬英九、朱立倫都提到正負3％

「藍白合」因民調誤差範圍認知不同，持續卡關。還原十一月十五日「四巨頭政黨協商」會議，與會人士表示，「遊戲規則是清楚的」，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫在會中都有說清楚統計誤差範圍的意思，在場的人也都親耳聽到是「正負三％」，民眾黨主席柯文哲和柯辦發言人陳智菡都心裡有數，「現場都有錄音，但公布實在就是不講武德了。」

國民黨總統參選人侯友宜昨天也還原十一月十五日當天會議，兩次呼籲「不要亂說」。

侯友宜指出，政黨協商共識中，國民黨同意不再堅持政黨支持度而改成討論民調統計誤差，所以不是民眾黨讓國民黨，而是雙方各退一步，「我們退讓不再堅持政黨實力，這是彼此達成協議，不是誰讓誰，這個焦點不能被模糊，不要亂說」。

侯友宜表示，他沒有堅持一定要當正的，但一定要有公平的原則，誰贏誰就是正、輸的就當副手，統計誤差範圍幾趴是跟樣本數有關，「從來沒人說過是六％，既然沒有就不要再亂講」。

至於協商有無錄音？侯友宜說，他不確定現場有無錄音，但是馬朱柯和他四人都在場，「每個人都可以對當天討論的內容作證」。

柯辦發言人陳智菡昨表示，國民黨主席朱立倫當天要求幕僚離場時，提出停止錄音的要求，他們跟馬辦確認並無錄音，如真有錄音檔，就是有人偷錄音，違反誠信原則，依照會前共識，錄音檔係在有爭議狀況下，經四方同意後可公布，若有必要，柯辦秉持公開透明原則，在確認錄音檔為真後，也樂意配合。

馬辦昨天重申「沒有錄音」；國民黨表示，侯友宜昨天記者會已很完整表達對在野整合的努力、誠意，也還原、澄清當時協商的狀況，希望民眾黨主戰派念在台灣人民的未來份上，給柯文哲自己做好決定與選擇的機會。

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