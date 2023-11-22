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冷眼集／柯文哲的抉擇 難道要民眾黨走向泡沫

聯合報／ 本報記者程平
民眾黨總統參選人柯文哲。記者葉信菉／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。記者葉信菉／攝影

藍白合不合已到最後攤牌階段，若藍白仍各自堅持，勢必將走向各自參選之路。合則雙贏，分則兩害，要打贏選戰，難上加難，對於民眾黨來說，自行參選更是一場豪賭，柯文哲若贏，當然能有無限想像，但若無法順利當選，民眾黨走向泡沫化，亦不遠矣。

柯文哲最近幾天刻意展現參選總統的決心，他在誓師大會高喊「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底！」讓白營支持者激動落淚；柯授權柯辦對外表示已經沒有「侯柯配」選項，三天三會鴻海創辦人郭台銘，外界聯想「柯賴配」、「柯郭合」，登記周天天有話題，戲劇張力、懸疑感十足，創造聲量第一名非柯莫屬。

柯政治聲量輕易霸榜，回歸現實選戰，處境卻仍艱難。民眾黨沒有組織基礎和豐沛糧草，柯打著「柯郭合」算盤，想借重郭台銘資源彌補陸戰劣勢，期待選戰最後關頭，柯郭合作形成棄保效應，邊緣化藍軍對手侯友宜。這算盤打得精，卻不夠務實。國民黨在野逾七年，但基層組織扎實，九合一選戰讓民進黨吞敗退守嘉義縣八掌溪以南，正是藍軍團結實力展現，比實力、秤糧草，國民黨都遙遙領先民眾黨。

藍白談合作，國民黨先讓一步，不比政黨實力，和民眾黨比民調，再讓了三份民調，又在統計誤差範圍內讓分給柯，柯卻翻臉不認帳、撕毀藍白合作協議，還扭曲統計學、誣指國民黨要他讓六趴。柯連自己同意的比賽規則也耍賴不認，藍軍公憤紛歸隊挺侯。柯想製造「棄藍保白」不容易，與郭合作也有風險，郭連署涉賄案件逾廿人在押，不排除選戰最後關頭，會對選情造成影響。

民調比賽願賭不服輸，柯政治誠信破產，大選路更坎坷，柯自己走進死局，國民黨和侯友宜還保留最後一絲機會等他上車。藍白若能盡釋前嫌合作，完成政黨輪替、實現聯合政府的機率極高，柯雖屈居副手，卻能主導司法、金管會、NCC等部會，可培養人才布局選戰練兵壯大民眾黨，還不用投資太多成本。藍白若不合，民眾黨走向泡沫化的機率也很大。號稱智商一五七的柯文哲，會選擇哪一條路？

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