聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜第3波治安政見提打詐 「騙愈多 關愈久」

聯合報／ 記者侯俐安張曼蘋李成蔭／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜昨天發布第三波治安政見，將以加重犯罪刑責、整合部會組建打詐交叉火網、加強兩岸國際共打機制等三大面向，防治並打擊詐騙犯罪。現場一名遭臉書投資詐騙的受害當事人劉小姐下跪求情，對侯友宜哭喊「請市長救救我們」、「市長是唯一的希望」。

劉小姐出席侯友宜治安政見記者會，致詞時情緒崩潰。她事後向記者說明，是在今年三、四月間遭臉書理財投資詐騙，在加入群組後，群組內的「老師」會指導理財方式，一步步遭誘使匯款，兩個月遭詐一千七百多萬元。

劉小姐說，直到前幾天，她才鼓起勇氣陳情，她知道錢恐怕真的拿不回來了，但還是抱著一絲期待，她相信侯友宜，畢竟侯在這塊很專業，也是她所剩的希望，「至少我為自己努力過」，也希望站出來能影響其他受騙者，更相信新政府會做到，畢竟「現在的政府不換，有希望嗎？」

侯友宜說，蔡政府「打詐國家隊」花了廿七億元，結果「愈打愈多」，今年一到十月發生將近三萬件詐騙案。他提出「騙得愈多，關得愈久」，犯罪所得達一定金額以上，不論個人或組織，都加重刑責二分之一；未來也將整合相關機關，杜絕互踢皮球的陋習。

針對民進黨將黑熊學院創辦人沈伯洋列入不分區立委提名名單第二名，侯友宜說，抗中保台絕對不是靠黑熊部隊，最重要的是總統不要引戰、支持台獨。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 抗中保台 詐騙

延伸閱讀

影／侯友宜出席新北義消餐會 盼兩岸避戰維持和平

談參選總統主因 侯友宜：要讓兩岸遞出和平的橄欖枝

影／侯友宜籲柯文哲開直播檢視民調 誰贏就是正

NHK引用柯文哲剔除的美麗島民調 藍委：黨對不起侯友宜

相關新聞

「走完最後一哩路」 侯友宜喊話柯文哲重回談判桌

總統大選登記倒數，周五截止，民進黨賴蕭配昨日登記，藍白合卻瀕臨破局。國民黨總統參選人侯友宜昨天下午舉行記者會呼籲民眾黨總...

藍白比氣長 侯友宜：等柯文哲到最後一刻

二○二四總統大選登記周五截止，國民黨原訂今天召開中常會通過黨籍總統參選人侯友宜的副手人選，但臨時踩煞車。針對民眾黨總統參...

冷眼集／柯文哲的抉擇 難道要民眾黨走向泡沫

藍白合不合已到最後攤牌階段，若藍白仍各自堅持，勢必將走向各自參選之路。合則雙贏，分則兩害，要打贏選戰，難上加難，對於民眾...

賴蕭登記搶頭香 「不走回一中老路」

民進黨總統參選人賴清德及副手搭檔蕭美琴，昨天成為二○二四年大選第一組登記參選正副總統的組合。在支持者加油聲中，賴蕭兩人走...

南台綠鐵板區民怨多 侯友宜、柯文哲重拳搶攻

南台灣號稱「掘地3尺都是深綠」，民進黨總統參選人賴清德回到台南本命區高喊「總統得票率要破台南紀錄」，但國民黨總統參選人侯...

蕭美琴回台參選 藍批台美關係大空檔

民進黨總統參選人賴清德昨天與我駐美代表蕭美琴至中選會登記參選正副總統，由於蕭已請辭，未來駐美代表將由誰來接任？外交部表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。