侯友宜第3波治安政見提打詐 「騙愈多 關愈久」

國民黨總統參選人侯友宜昨天發布第三波治安政見，將以加重犯罪刑責、整合部會組建打詐交叉火網、加強兩岸國際共打機制等三大面向，防治並打擊詐騙犯罪。現場一名遭臉書投資詐騙的受害當事人劉小姐下跪求情，對侯友宜哭喊「請市長救救我們」、「市長是唯一的希望」。

劉小姐出席侯友宜治安政見記者會，致詞時情緒崩潰。她事後向記者說明，是在今年三、四月間遭臉書理財投資詐騙，在加入群組後，群組內的「老師」會指導理財方式，一步步遭誘使匯款，兩個月遭詐一千七百多萬元。

劉小姐說，直到前幾天，她才鼓起勇氣陳情，她知道錢恐怕真的拿不回來了，但還是抱著一絲期待，她相信侯友宜，畢竟侯在這塊很專業，也是她所剩的希望，「至少我為自己努力過」，也希望站出來能影響其他受騙者，更相信新政府會做到，畢竟「現在的政府不換，有希望嗎？」

侯友宜說，蔡政府「打詐國家隊」花了廿七億元，結果「愈打愈多」，今年一到十月發生將近三萬件詐騙案。他提出「騙得愈多，關得愈久」，犯罪所得達一定金額以上，不論個人或組織，都加重刑責二分之一；未來也將整合相關機關，杜絕互踢皮球的陋習。

針對民進黨將黑熊學院創辦人沈伯洋列入不分區立委提名名單第二名，侯友宜說，抗中保台絕對不是靠黑熊部隊，最重要的是總統不要引戰、支持台獨。

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