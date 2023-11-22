南台綠鐵板區民怨多 侯友宜、柯文哲重拳搶攻

南台灣號稱「掘地3尺都是深綠」，民進黨總統參選人賴清德回到台南本命區高喊「總統得票率要破台南紀錄」，但國民黨總統參選人侯友宜全台第一個聯合競選總部就挑在台南，競選廣告更狂打88槍擊案、光電爐碴利益等，民眾黨總統參選人柯文哲則在台南祀典武廟前開嗆，「賴清德老家的違建拆不拆？」藍白聯手出重拳，能否打穿南台灣「綠色神盾」？

高屏溪流域看似一馬平川，綠色平原卻阻絕藍白鐵騎。柯文哲日前深入台南市利南街社區黃昏市場掃街，不少深綠支持者一看到柯就破口大罵；藍營大老直言，侯友宜雖是「南部囡仔」，要突破深綠選區還是有難度。

特別是藍白合僵局，宛如2人3腳互相制衡。國民黨高市黨部主委黃昭順說，柯文哲在藍白共識後「翻桌」，很多藍營支持者炸鍋，呼籲國民黨「硬起來」。高雄市農會理事長蕭漢俊說，藍營地方不滿柯文哲的反覆，民眾黨只靠柯一人，真能執政嗎？

陳其邁：決戰新北市

高雄市長陳其邁說，南台灣選情相對穩定，這次選戰重點是「決戰北台灣、決戰新北市」，侯友宜新北選票若開不出來，賴清德可望勝選。

王金平：決戰全台灣

不過，立法院前院長王金平說，南台灣民心思變，這次大選不能只看單一地區，應該是「決戰全台灣」。

去年九合一選舉，綠營雖成功連任南二都市長，台南9個行政區卻被藍營奪下，國民黨台南市長候選人謝龍介鬆動泛綠鐵票區，市長黃偉哲險勝4萬多票、得票率不到5成。88槍擊案黑影未消、北門近日槍擊案又牽扯光電利益，謝龍介說，「漁電共生變魚死電生」，這種被迫害的情緒會渲染，選民願意給非綠候選人一個機會，賴清德哪來自信說要打破得票紀錄？

不滿綠色執政的情緒也在高屏悶燒，國民黨屏東縣議長周典論說，主流民意希望下架民進黨，但總統大選光靠國民黨並不會贏，只會保送賴清德。熟悉農漁會基層的蕭漢俊指出，南部應有逾半數選民希望民進黨下台。

不只地方議題攻防，2020年「反中」議題也淡化不少。國民黨智庫執行長柯志恩說，民進黨立委趙天麟與陸女爆婚外情後，不只影響立委選戰，更波及總統大選，因趙天麟「親中」，民進黨無法再打「抗中保台牌」。

民進黨立委林俊憲說，去年九合一選舉確實民怨高漲，討厭民進黨達到最高峰，但與賴清德無關，南部選情卻相對冷清。對於侯柯頻頻直搗南台灣，林俊憲指出，賴清德雖人親土親，但他會強烈建議，選前賴一定要加強回防南台灣。（系列三）

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