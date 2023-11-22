「走完最後一哩路」 侯友宜喊話柯文哲重回談判桌

總統大選登記倒數，周五截止，民進黨賴蕭配昨日登記，藍白合卻瀕臨破局。國民黨總統參選人侯友宜昨天下午舉行記者會呼籲民眾黨總統參選人柯文哲重回談判桌，檢視九份民調，回到沒走完的最後一哩路，盡全力促成藍白合；國民黨原訂今天中常會也宣布延後。柯文哲隨後回應，「多盧兩次，結果會不一樣？」至於是否接受重新協商？柯陣營今天上午將由競選總幹事黃珊珊舉行記者會宣布。

柯致電侯 「要不要再談一談」

柯文哲昨天中午致電侯友宜，侯下午四時臨時舉行記者會表示，接到柯的電話，問：「藍白合要不要再談一談？」

「回到問題癥結才是解方」，侯友宜提出方案，建議雙方重回談判桌，重新檢視九份民調，全程直播，以昭公信；由柯指派兩位專家學者，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九各指派一位，「二對二討論」，讓專家公平判斷，才能回應支持者聲音，「回到我們都沒有走完的最後一哩路，把它走完」。至於是否要回到馬英九基金會，他沒有意見，可由柯指定地點。

侯友宜強調，「我輸了就當副的」，還說「我都這樣講了，如果輸了沒做到，會被笑死」。他也還原十五日四巨頭協商過程，當時是國民黨不再堅持政黨支持度，才改成討論民調統計誤差，並非「民眾黨讓國民黨」，更絕對沒有讓六％，「這話不能亂講，用六％讓人誤解，更不能用六％侮辱人格」。

柯文哲隨後證實致電侯，並說是侯近日不斷透過管道要求單獨見面，加上其他人勸說電話多到讓他不敢接，「我的態度就是這樣，保持一種善意，人家找我那麼多天，還說等我一整天電話，我不想透過他人傳話，可以整合就整合」。

白營今領表 「先填一填再說」

對於侯友宜的提議，柯文哲說，侯友宜突然丟個記者會，柯陣營也要把統計專家找來準備，今天會舉行記者會回應。柯也說，哪有可能多「盧」兩次結果就變不一樣？除非民眾黨第一次出馬的統計專家不入流，如果都有一定水準，難道上次統計不行，這次統計就行？科學就是科學。柯陣營預定今天領表，明天登記，柯說，「我該領表還是會領表，先填一填再說」。

柯文哲說，無論是統計數字或者從民調統計數據，目的就是組成最強勝選隊伍，這次民進黨「賴蕭配」也不是三腳貓，看起來滿強大，要勝選就是要用最強組合去打，怎麼可能故意找一個不強、比較弱的組合？

藍營：不到最後不會放棄合作

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，看雙方是否有共識，馬英九的立場不變，還是希望藍白要合，回應國人期待；國民黨表示，藍白合作是台灣主流民意的期待，不到最後一秒鐘、甚至最後半秒鐘，國民黨都不會放棄合作。

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