侯友宜宣布防詐政策 刑期加重一半

「詐騙案愈來愈多，解決之道要加重刑期、建立監督與跨國聯合打擊機制！」國民黨總統候選人侯友宜21日公布防詐政策，包括犯罪所得超過定額要加重刑期2分之1、完善數位平台個資保護與建立第三方支付機制。現場有詐騙受害者現身說法，哭求侯友宜能將犯罪繩之以法，侯友宜也承諾上任後加重打詐。

詐騙問題仍難解

詐騙受害者劉小姐在場現身說法，但她因情緒激動、哭到說不出話來，最後僅表示，侯友宜是她最後的希望，她被騙走1700多萬，盼侯市長能將真凶繩之以法，侯友宜也答應她的訴求。

imB詐騙案自救會成員也說，當初詐騙案發生在桃園，結果他們跑到新北才報案成功，原本在桃園處理案件的檢察官，後來卻拍拍屁股走人，高升主任檢察官。另外，加害人各各都說戶頭沒錢，結果繳保釋金時，只見他們的家人與律師拿著大把鈔票，詐騙犯不是交保就是輕罪，使他們情何以堪。

加重刑期、加強管理

侯友宜不滿說，民進黨上任以來，詐騙愈來愈多，政府雖花了27億成立打詐國家隊與辦公室，但無論是網路、電信詐騙仍防不勝防，今年1到10月的詐騙案件已經比往年高，而去年一整年的詐騙財損金額高達700億，黑數可能還更多，顯示詐騙害人不淺，一定要加重刑期、建立監管機制才能有效防治。

因此他主張，犯罪所得超過定額、提供人頭帳戶再犯者，加重原刑責2分之1，並加強控管不明金流與地下匯兌；部會整合方面，要完善數位平台個資保護，要求網站下架詐騙廣告，並建立虛擬貨幣及第三方支付的監理機制。

侯友還強調，現在愈來愈多詐騙是從境外，因此要落實兩岸與國際共同打擊犯罪。

「為何詐騙問題無解？因為執政黨就是最大詐騙集團！」新北立委參選人葉元之氣憤說，除了詐騙案，綠營很多立委都將侯友宜推動的政策或成果說成自己的，希望大家能支持真正做事的侯友宜。

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