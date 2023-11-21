誓師大會柯文哲喊「拚戰到底」話中有玄機 沈富雄直呼：柯媽媽很可憐

台灣民眾黨19日下午在板橋舉辦「Team KP 誓師大會」，吸引了上萬名支持者到場，柯文哲的父母、妻子及妹妹柯美蘭都現身力挺，連剛宣布加入民眾黨的前立委黃國昌也有出席。在誓師大會上柯文哲強調「為了終結人民痛苦，將釋出最大善意，團結一切可團結的力量，但是我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拚戰到底」。這席話引發解讀。

對於柯文哲這席話，前立委沈富雄20日在《POP大國民》廣播節目中表示，「這是話中有玄機，是『拚戰到底』不是『參選到底』」。

沈富雄認為，這就是柯文哲一年來的操作，把大家都蒙在鼓裡，不能洩漏一點點消息，連最親的媽媽都沒有說，所以沈富雄覺得柯媽媽很可憐，要是自己現在是柯文哲，一定私底下會告訴媽媽說「媽我不是這個意思，我偷偷告訴你，但你到外面不要亂講」。

沈富雄指出，還有柯文哲跟幕僚每天都開會，柯文哲也都沒有講，如果講了能夠演到今天嗎？「這就是把大家都蒙在鼓裡，柯文哲才能玩大家一整年」。

藍白合陷僵局，柯文哲昨(20)被問到藍白協商是否瀕臨破局？柯說反正就是深呼吸、放輕鬆，努力到最後一秒。他主張，如果要整合，還是要整合出最強的勝選團隊去比賽。

商品推薦