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「侯柯配定了！」 沈富雄大膽預言：22日以前就會藍白合

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

2024總統大選倒數，國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲藍白合」，因雙方對民調誤差結果仍有分歧，再陷僵局。對此，前立委沈富雄預測，「禮拜三（22日）以前就會藍白合，侯柯配定了」。

藍白合喬不攏，柯文哲19日在板橋誓師大會喊出：「用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，此話也被外界解讀，難道侯柯配是不可能了嗎？

沈富雄20日在節目《POP大國民》上表示，柯文哲話中有玄機，因為他說「拚戰到底」，而不是「參選到底」，這也是柯文哲一年來的操作，不能洩漏一點點的消息。沈富雄也說，藍白非合不可，因為藍白如果不合，最大損失將是柯文哲，柯會Try Everything，讓禮拜三以前不能破，就是這麼簡單，大家看不懂，「禮拜三以前就會藍白合，侯柯配定了」。

不過到底要「侯柯配」還是「柯侯配」？柯文哲20日回應，如果在野要整合，還是要整合出最強的勝選團隊去比賽。而柯文哲競選辦公室主任周榆修也在同日表示，「柯侯配」看起來比較好贏，經過他們跟柯的確認，目前沒有「侯柯配」的選項。

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