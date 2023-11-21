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「各自努力變悲劇」 郭正亮曝侯柯配最大優勢：非合作不可

聯合新聞網／ 綜合報導
藍白合再陷僵局，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）
藍白合再陷僵局，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

藍白合協商最終決議以民調決定正副總統人選，卻因雙方對民調「統計誤差」的解讀不同，再次陷入僵局。對此，國民黨主席朱立倫19日下通牒，表示國民黨會「隨時ready」，並請中常委22日最後確認藍白合結果。前立委郭正亮也指出，國民黨最後還是會撐住一定的場面，這就是國民黨的優勢，雖然侯友宜不是很強，但各地縣市長、立委有些很強，能量比侯友宜大，這就是現實。

郭正亮20日在《大新聞大爆卦》中表示，就現有民調推估得票，賴清德可得600萬，柯文哲450萬，侯友宜350萬，很可能最後兩個人（柯、侯）都差不多，剛好都落選，這就叫「兄弟登山各自努力，然後都掉到懸崖裡」，大家就是不想看到這樣的悲劇，這就是現況

針對朱立倫提出22號確認藍白合結果，郭正亮在節目中提及，「昨天又發生一件事，柯文哲又跑去郭台銘那邊待了一個小時」，郭表示，柯文哲不斷在提出替代競選策略，且如果柯跟郭台銘整合的話，憑藉郭台銘在中南部的國民黨人脈，可以彌補柯組織、資源上的不足，因為如果柯當正的，就需要負責資源募集、組織催票、造勢動員等。

郭正亮接著提問，「如果柯文哲當正的，中南部要怎麼選？難道不需要組織動員或是最後階段的催票動作嗎？你的規模夠嗎？」郭表示，他篤定綠媒會到處拍造勢活動的空拍照，但他也強調，雖然侯友宜不是很強，不過國民黨最後還是會撐出場面，這就是國民黨的優勢，且國民黨各地的縣市長、立委有些很強，當兩軍對壘的時候這東西就會被逼出來

郭正亮說明，雖然目前柯文哲的文宣、造勢能量勝過侯友宜，但在台北市成功不代表在其他地方也會成功，只是侯友宜確實不太會選舉，所以很多民調都是柯領先，不過侯還是有一定的票在支撐著，「你們兩個是非合作不可，不然就是滅頂，而且不是你們兩個滅頂而已，還會連動到立委選舉」。

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