藍白合卡關 蔡正元預言「三腳督得票數」：只剩這個選項

2024總統大選倒數，國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲「藍白合」，因雙方對民調誤差結果仍有分歧，而再陷僵局。國民黨前立委蔡正元也推估「三腳督」情況下，民進黨的賴清德預估能拿600萬票居冠，緊接著是柯文哲450萬票，以及侯友宜的350萬票，「現在只剩下柯侯配這個選項，否則再見2024。」

蔡正元昨（20）日在臉書發文指出，藍白不合的初步估票，以三腳督來看，可能是賴清德600萬票、柯文哲450萬票、侯友宜350萬票。僅管國民黨找了一些「專家」來強作解釋「誤差範圍」在+-3%=6%是多麼合理，也不管國民黨主席朱立倫想轉彎解釋，「誤差範圍」不是6%，而是由「統計學」決定，但不敢明說是5.9%至4.2%，所以才會導致侯柯vs.柯侯=5:1的決定。

蔡正元接著表示，國民黨唯一統計學博士立委費鴻泰斬釘截鐵指出，「誤差範圍」是3%，結果就是3:3。從一開始社會大眾的認知就是柯讓侯3%，連中廣董事長趙少康提議的5%都未被接受，現在國民黨所有的「解釋」超過3%至6%的「理論」，都會引來反彈的「鄙視」。

蔡正元認為，如果國民黨認知3%的誤差形成3:3，還可以要求加賽一局，以求扳回，面子和裡子都在，結果國民黨採取最不當的「解釋」，且忘了六家民調柯侯配完勝6:0，讓3%才導致3:3，連國民黨內參民調，侯柯配都輸，再要求侯柯配，很難被中間選民接受。

蔡正元表示，已有國民黨的縣市首長接到樁腳強烈反應，輸要輸的有面子，當副總統還有東山再起的機會，單獨參選會輸了裡子又丟了面子。

蔡正元說，不要再提國民黨式的「統計誤差」，一切回到原點，現在只剩下柯侯配這個選項，否則再見2024，國民黨四年後將不堪回首，挺著胸膛倒下去，連投胎的機會都喪失。

最後是「柯侯」配還是「侯柯」配，外界看法不盡相同，前立委沈富雄就預測，「禮拜三（22日）以前就會藍白合，侯柯配定了」。而侯友宜21日上午受訪表示，柯文哲常說30秒做最後決定，「但他是決定別人的生死，我是一秒決定自己的生死。」侯也說，柯文哲知道有6成民眾都希望藍白合作，「我會等你，等到你最後一刻。你想通了，都在你一念之間」。

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