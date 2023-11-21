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侯友宜競總 等藍白談完再啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
國民黨總統參選人侯友宜全國競總啟用日期還未確定。記者葉德正／攝影
國民黨總統參選人侯友宜全國競總啟用日期還未確定。記者葉德正／攝影

二○二四總統大選昨起登記，藍白合不合預定明天是最後期限。國民黨總統參選人侯友宜位在新北市板橋區的全國競選總部已經完工，原定廿三日開幕啟用，但侯辦發言人黃子哲表示，藍白合（和啟用）當然有連帶關係，啟用日期還未確定。

以往國民黨總統參選人全國競總都選在台北市，但侯友宜在新北擔任副市長、市長已深耕十三年，經與黨中央討論後，全國競總選定板橋文化路與新府路口廣場。據了解，競總多數人員仍會在縣民大道原辦公室辦公，競總將作為對外接待與記者會場合。

競總地點過去多做停車場使用，侯友宜競辦搭建的臨時建物雖尚未拆除鷹架，但內部裝潢已經完成，門口大大的「二○二四台灣再出發」競選標語，展現侯友宜從新北本命區出發的決心。

新北市工務局表示，侯友宜競選總部建物上月底取得臨時建物施工許可，日前申報竣工，十六日「同意備查」核可使用；使用期限到投票日後一個月，最晚二月十三日須拆除。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 藍白合 競選總部

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