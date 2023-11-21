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藍委喊話民眾黨鷹派 別當罪人
藍白合瀕臨破局，國民黨內對於合或戰各有主張；黨內人士坦言，兩方的壓力都已到最高點，就看民眾黨總統參選人柯文哲的一念之間。國民黨立委林德福也對民眾黨鷹派喊話，不要為了自身利益或想法，對柯文哲施壓、成為歷史罪人。
國民黨立委李德維表示，國民黨在歷史上從未有過距離投票日僅剩五十三天，正副總統候選人卻還沒有定案的狀況；為了藍白合，國民黨已經付出很大的代價，大家當然都希望能整合成功，但是萬一不幸破局，也要做好準備。
李德維說，國民黨主席朱立倫希望周三藍白合工作能做最後確認，他希望明天是真正的「最後」了，再拖下去，到周五登記截止日才確定正副總統候選人，「國民黨這樣子的忍讓和委屈，我不知道能換來什麼？」
林德福指出，柯文哲心中應有自己的定見，奉勸民眾黨鷹派不要為了自身利益或想法對柯文哲施壓；現在是自己重要？還是民眾重要？如果讓民進黨繼續執政，這群人恐將成歷史罪人。
林德福表示，柯文哲是主將，要以大局為重，心中應有自身定見，不該輕易受到黨內鷹派影響；如果藍白有機會在十一月廿三日之前重新合作，將會是最好的結果。
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