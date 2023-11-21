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賴清德去年邀任副手 蕭美琴長考後答應

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德昨天宣布副手為駐美代表蕭美琴。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統參選人賴清德昨天宣布副手為駐美代表蕭美琴。圖／賴清德競選總部提供

民進黨總統參選人賴清德昨天宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手搭檔。賴清德說，他相信這是眾所期待的決定，也是最好的決定。蕭美琴表示，「我是蕭美琴，我回來了，挺台灣，我責無旁貸」。

蕭美琴說，她昨天上午已經向蔡總統及外交部長吳釗燮請辭駐美代表職務，全心投入選戰，她會帶著每一個崗位上的歷練，以及對國家的使命，為台灣做更多，為台灣人民走更遠，謝謝賴清德及許多台灣人民信任，願意託付她更沉重的責任，也謝謝蔡總統給她的鼓勵和祝福。

蕭美琴坦言，在答應前陷入長考，她曾跟賴提過，選舉來講，企圖心比她強的人很多，口才比她好的人很多，但賴說，「有蕭美琴這種歷練的不多」，從基層到中央，到國際，不同的角色成為她人生重要的成長歷程，希望帶著這些歷練，承擔更大的責任，這是過程中很大的考量。

蕭美琴回應媒體時，也分享陷入長考的因素。她說，在美國最大的好處，是不用陷入台灣的政治漩渦當中，在美國比較不會被這些步調干擾，在這樣的轉折中，她當然有一些猶豫，但蔡總統和賴清德都當她最大的後盾，在她決定背負更大責任的過程中，給她很大的勇氣。

賴清德昨在競選總部舉行記者會，他一上台就說，自己以無比振奮的心情介紹蕭美琴。隨後他細數蕭美琴的三大特質，首先是從不計較利害、勝敗，是願意犧牲奉獻的人；其次，是一位積極認真、全力以赴的人；第三，是謙虛無爭的人，從不居功。

媒體問賴清德，第一次邀請蕭美琴擔任副手是何時？賴清德說，他第一次和蕭美琴提到副手議題，是去年一月出訪宏都拉斯期間，他對蕭說，如果他有機會得到民進黨提名，可否請她擔任副手，不過蕭美琴當時沒有給他答覆；直到這幾個月，再次正式邀請蕭美琴。

賴清德表示，蕭美琴要求，公布副手時間必須在亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）工作結束後，當時他在想，那恐怕要到十一月廿日之後才能公布，他可能是最後一位公布副手的總統參選人，「沒想到我們還是第一名，今天已經開始登記了，現在其他政黨不要說副總統候選人，總統候選人會不會去登記也不知道」，這件事可看出蕭非常有責任感。

蕭美琴說，她常形容自己是戰貓，她認為外交就如同貓的步伐，踏出每一步都要小心翼翼，時而輕柔，但也堅定。

【記者黃于凡、朱冠諭、鄭媁／連線報導】國民黨昨表示，民進黨總統參選人賴清德在國際間信任度破產，台獨金孫色彩揮之不去，駐美代表蕭美琴頂多是蔡英文總統的監軍，承繼蔡英文錯誤路線；再加上賴清德自身激進的外交路線，賴蕭配只會讓台灣陷入內憂外患、內外交困的緊張情勢，無法彌補國際對賴清德的不信任，更可能加速讓台灣推向戰爭的邊緣。

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在桃園表示，「我倒覺得賴清德也沒其他選擇」，在美方有疑慮的狀態下，他還是需要建立對美方的熱線，所以很久以前就知道一定是蕭美琴了。

至於賴清德造勢致詞稱中共總書記習近平拜習會中否認二○二七年、二○三五年會攻打台灣，是打臉國民黨，國民黨總統參選人侯友宜昨表示，連總統府副秘書長黃重諺都要習拿出具體行動證明，賴清德過去喊信賴台灣，現在變信賴習近平？總統府的說法已打了賴清德一巴掌。

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