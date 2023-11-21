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藍白合將攤牌 若破局各有備案

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁林銘翰丘采薇張睿廷／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左圖）昨參加嘉義縣朴子配天宮「海表聖會」活動。民眾黨總統參選人柯文哲（右圖）昨晚出席桃園市多元族群後援會成立大會。記者劉學聖、葉信菉／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左圖）昨參加嘉義縣朴子配天宮「海表聖會」活動。民眾黨總統參選人柯文哲（右圖）昨晚出席桃園市多元族群後援會成立大會。記者劉學聖、葉信菉／攝影

二○二四總統暨立委大選昨起受理參選人登記，但藍白合仍然卡關，雙方核心幕僚昨天見面交換意見，據了解，若藍白確定不合，依雙方表定計畫，民眾黨總統參選人柯文哲擬於明天上午登記參選；國民黨將在明天中常會提名副總統人選，總統參選人侯友宜後天登記參選，但雙方計畫都可能因為藍白協商進度變動。

據指出，國民黨與民眾黨幕僚這兩日仍有接觸，藍營希望向柯文哲轉達在藍白合最後關頭務必冷靜思考「合則兩利」，也是為民眾黨長遠發展著想。

柯規畫明登記 今公布不分區名單

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統馬英九認為，藍白好不容易走到這一步，雙方都有誠意要合作來維護中華民國、維護台海安全，完成政權輪替，希望主事者盡速針對歧異完成整合，回應國人期待。

柯文哲前天喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，被解讀柯堅持「選正的」，已無「侯柯配」，柯陣營也規畫今天下午公布不分區名單。

柯競辦發言人戴于文昨天表示，柯侯間還是可以談。但柯文哲競選辦公室主任周榆修昨晚說，柯侯配看起來比較好贏，經過他們跟柯文哲的確認，目前沒有「侯柯配」的選項。

侯：不論結果 會堅定走自己的路

國民黨人士則表示，國民黨立場不變，也理解柯文哲有需要對支持者交代的考量，黨主席朱立倫也重申，協商大門一直都敞開，他們會繼續釋放善意等待民眾黨回應；然而，如果主戰派依舊要為了自身利益不顧大局，火車對撞的結果，應該要想清楚。國民黨人士說，黨內對於合或戰的氣氛都已到最高點，萬一真的破局，大家也都會有所準備，國民黨將先靜待民眾黨提出不分區立委名單，隨時應對。

國民黨總統參選人侯友宜昨上午回嘉義朴子，參加配天宮十二年一科的「海表聖會」巡安賜福遶境。祈福後趕回競選總部馬拉松開會，今天上午將公布打詐政見。侯友宜表示，不論最後的結果怎麼樣，自己都會尊重柯文哲主席的決定，一定會團結在一起，堅定自己該走的路，在最後贏得勝選。

民進黨總統參選人賴清德（左）昨天宣布由駐美代表蕭美琴（右）擔任副手，今天上午前往中選會登記。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左）昨天宣布由駐美代表蕭美琴（右）擔任副手，今天上午前往中選會登記。記者胡經周／攝影

賴蕭配今登記 蕭喊為國家蹽落去

另一方面，民進黨總統參選人賴清德昨天宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手，今天上午將前往中選會登記。賴引用老子「道德經」稱讚蕭美琴不爭、不居。

蕭美琴坦言答應擔任副手前，曾陷入長考，但台灣政治情勢變化也讓她知道，對眼前困難的挑戰，她已經沒有迴避的空間，她也用台語表示：「為了我們的國家，我會蹽落去（全心投入）。」

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合 馬英九 侯友宜 蕭美琴 朱立倫 賴清德

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