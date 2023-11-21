決戰中台灣…藍白合擊 綠聯手打盧秀燕

2024決戰中台灣戰火升溫，藍白合總統局陷入僵局，但台中立委藍白「7+1」席卻是合定了。國民黨總統參選人侯友宜獲得台中市長盧秀燕全力輔選，民眾黨主席柯文哲更決定選前長駐台中；面對藍、白搶票，綠營中部派系大老說，不論藍白合不合，民進黨總統參選人賴清德都做好準備，綠營更劍指盧秀燕，要對藍營中台灣「最強母雞」開刀。

中台灣版圖北起新竹南到雲林，共有650萬人口，若只計算台中市、彰化縣，設籍人數超過400萬人，20歲以上選舉人數336萬張；從2016年起，每隔兩年中央、地方選舉結果，藍綠票數彷彿板塊挪移般大幅度擺盪，形成沒有特定政黨傾向的「搖擺州」性格，所謂「得中部，得天下」，但沒人知道，下次選情是「鐘擺效應」或「裙擺效應」？

決戰中台灣，民進黨總統參選人賴清德（左）陣營劍指盧秀燕，要對「最強母雞」開刀。記者劉懿萱／攝影

賴清德訴求「決戰中台灣」，南投縣更列為「中台灣的關鍵」。柯文哲曾說，「若拿下中台灣，選舉就贏了」。侯友宜頻跑台中，盧秀燕是輔選要角，「漢子、燕子」多次合體，2024是「非綠對決民進黨」，中台灣票倉更重要。

侯友宜想在台中有所斬獲，少不了「媽媽市長」盧秀燕助攻。盧秀燕平時溫和，一旦切換「選戰模式」就火力驚人；盧秀燕日前為子弟兵站台時怒嗆「現任立委在睡覺」、不滿中央卡台中，逼得賴清德和立法院副院長蔡其昌等集體反擊，引爆中台灣戰火。國民黨立委江啟臣說，2024定調「決戰中台灣」絕不為過，誰能拿下台中市，就有機會勝選。

民眾黨總統參選人柯文哲（右）不僅密集安排中台灣行程，還決定投票前長駐台中。本報資料照片

柯文哲上周到逢甲夜市，原本平日遊客稀疏，當天擠滿來看「阿北」的年輕人。國民黨議員李中說，6月他出席不動產公會活動，身為柯文哲「代言人」的民眾黨前立委蔡壁如一到場，各公會幹部紛紛圍過去換名片，讓人感受到「柯P旋風」。民眾黨幕僚說，登記後，柯將密集安排中台灣行程，柯已決定投票前長駐台中。

「關鍵是搖擺州，藍或綠都可能搶下地盤。」賴清德台中競總主委蔡其昌說，台中選民較中立，誰搶下中台灣，大選就可能贏，但沒有誰單靠中台灣就能贏；選總統是選擇國家大方向，台灣面臨對岸威脅，國家安全仍是選戰主旋律。

綠營派系大老指出，中台灣年輕人多，對執政黨不滿的大多是30至39歲族群，社會剝奪感重，賴清德支持度目前呈現「停滯性領先」，等「賴蕭配」成形，賴清德選情就會加分。（系列二）

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