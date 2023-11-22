快訊

郭柯侯今晚三方見面？ 柯文哲競辦：沒安排會面「憂淪為空談」

陸生來台交換2個月大嘆「索然無味」 台網一看學校地點：確實無聊

AI族群慘跌！外資終止連14買「轉為賣超」 台積電15兆市值再失守

整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統與立委選舉將於明年1月13日登場。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
2024總統與立委選舉將於明年1月13日登場。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

2024選舉登記已熱列開跑，名單正陸續更新中，而登記最重要的就是不能忘了「選舉保證金」。中選會之前於11月16日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期與必備事項，總統候選人申請登記時，要繳納1500萬元保證金；立委候選人申請登記時，每一候選人應繳20萬元保證金。

若候選人得票數未達規定標準，則保證金將被沒收，這保證金制度就是為了確認報名參選人是認真對待選戰，避免有人藉參選造成選務上的困擾、甚至達到干擾選情的目的。選罷法中有關選舉保證金有另一項特別規定，就是繳納現金不得以硬幣為之。之前未增列此規定，2006年時，柯賜海登記參選台北市市長繳交200萬元保證金，是使用50萬元的1元硬幣，以及150萬的50元硬幣，重達3051公斤。

據現行《總統副總統選舉罷免法》第31條，登記為總統、副總統候選人時，各組應繳納保證金新臺幣1千5百萬元。前項保證金，應於公告當選人名單後三十日內發還，但得票數不足選舉人總數百分之5者，不予發還。

有關立委選舉方面，依現行《公職人員選舉罷免法》第32條第4項規定，登記為候選人時，應繳納保證金。保證金應於當選名單公告後三十日內發還。但如果候選人登記無效、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人未當選、及區域立委候選人得票未達各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之10，保證金都會被沒入國庫。

如某政黨提名登記不分區立委30席，則需繳納保證金30席✕20萬元共計600萬元。如當選了10席，則退還200萬元，仍有400萬元會遭沒入。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉

相關新聞

公布「藍白郭」交涉過程 郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘今天皆派代表赴中選會領表。郭台銘傍晚在臉書發布有關「柯、侯、郭」...

郭柯侯今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

藍白合瀕臨破局，郭台銘傍晚在臉書發布有關「柯、侯、郭」這兩天三人見面與通話過程說明，郭台銘在最後表示，「柯文哲同意三人有...

傳改搭賴佩霞、郭台銘怒拒「任不分區第1」？ 柯文哲競辦這樣說

民眾黨今公布不分區名單，並未如外界揣測有鴻海創辦人郭台銘的人馬入列，而郭台銘的副手搭檔賴佩霞，今天則去中選會領表，似乎「...

3民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

藍白合瀕臨破局，針對11月17日民調專家會議再度交鋒，侯友宜競選辦公室下午記者會，競辦議題組召集人柯志恩表示，當初雙方拿...

民調會議陷分歧 柯文哲卻失聯8小時？黄珊珊、陳佩琪說詞不一

藍白17日民調專家會議中，雙方因「統計誤差」意見分歧時，曾致電民眾黨總統參選人柯文哲，但柯文哲卻失聯八小時，柯文哲說他半...

柯文哲、郭台銘分派人領表 民進黨：上網下載就好

藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲今天派競選總幹事黃珊珊到中選會領表，鴻海創辦人郭台銘也由副手搭擋賴佩霞出面領表，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。