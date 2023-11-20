影／賴蕭配正式成軍 蕭美琴：為了我們的國家我會撩落去

民進黨總統參選人賴清德今天下午正式宣布由駐美代表蕭美琴擔任副手，蕭美琴說，「我是蕭美琴，我回來了！挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」！蕭美琴表示，過去這幾年，她在美國上架台灣，是蔡總統賦予她的任務，也是她認為自己的最佳戰鬥位置，她全力以赴，不敢懈怠，三年四個月的日子中，她和駐美代表處團隊，努力讓台美關係運作更加順暢，也盡力完成蔡總統和台灣人民交付的責任。當賴清德邀請她擔任副手，她陷入長考，到底在這場選戰中，她要留在最熟悉的位置，還是要在新位置迎接更高難度的挑戰。

蕭美琴說，她常形容自己是戰貓，因為外交就如同貓的步伐，每一步都要小心翼翼，時而輕柔但也堅定，駐美期間她堅守立場，妥善處理議題，在艱難政治環境中將台美關係最大化，也讓其他理念相近國家更支持台灣的國際參與。

最後蕭美琴表示，她上午向蔡總統及外交部長吳釗燮請辭駐美代表，全心投入選戰，她會帶著每一個崗位上的歷練，做更多，為台灣人民走更遠，謝謝台灣人民信任，願意託付她更沉重的責任，謝謝賴清德。 民進黨總統參選人賴清德今天下午正式宣布由駐美代表蕭美琴（圖）擔任副手，蕭美琴表示，「挺台灣我責無旁貸！為了國家我會『撩』下去」。記者胡經周／攝影

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