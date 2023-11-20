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蕭美琴已抵台 賴蕭配明登記
民進黨總統參選人賴清德副手確定為駐美代表蕭美琴，今天下午記者會公布；「賴蕭配」明天上午前往中選會登記。賴清德昨在高雄回應藍白合指出，不論藍白如何合都不是民意主流，而是政黨利益結合，「與其相信藍白合，不如堅定選擇賴清德。」賴清德本周也將藉由立委參選人登記宣示力拚國會過半。
蕭美琴完成亞太經濟合作會議（APEC）任務後，已搭機返台，今天下午參加賴清德公布副手記者會，廿六日參加賴清德與立委參選人張美惠的花蓮聯合競選總部開幕，象徵「花蓮女兒」回故鄉。
選舉幹部指出，賴清德與蕭美琴是難得的「輔選雙母雞」組合，尤其賴、蕭都擅於演說，對於拉抬立委的選情會有強勁力道；雖然面對「藍白合」狀況未明，賴蕭配的壓力增大，但也催出綠營選民的危機感，對立委選情來說，不一定是壞事。
民進黨人士表示，蕭美琴角色能達到「安內、攘外」效果，對外能讓美方及國際更信任賴蕭配，對內則能幫助賴清德催出婦女、青年及「英粉」三大族群選票。畢竟四年前激烈的黨內初選，有些後遺症並未完全消散，部分黨內「挺英派」人士及基層英粉仍未完全放下，與蔡英文總統關係密切的蕭美琴擔任賴副手，能為賴找回英粉。
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