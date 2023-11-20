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新聞分析／藍白若想棄保決勝 將保送民進黨

聯合報／ 本報記者林河名林銘翰

藍白合原本露出一絲曙光，再度在民調解讀卡關。但這幾天，民眾黨「主戰派」抬頭，民眾黨總統參選人柯文哲昨喊出「繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」，一改過去幾天聲淚俱下的形象，支持者力挺「阿北戰到底」，藍白合在最後關頭也出現可能功虧一簣的危機。

總統大選今天就開始接受參選人登記，談了許久的藍白合，卻還在互探底線、互試誠意。藍白都看到六成以上民眾支持政黨輪替的大餅，殊不知，這必須是「合則兩利」才有的紅利，若是兄弟登山，只會備多力分；而選戰已到最後關頭，雙方不合再拖下去，對兩黨選情都是傷害；就如同昨天國民黨凌濤叫陣民眾黨黃珊珊，雙方高來高去或互看不順眼，其實都有機會成本，一旦合作破局，兩邊支持者出現「失望性賣壓」，民調不僅沒有一加一等於或大於二，還可能各創新低。

藍白雖因民調卡關，但到昨天，幾乎已不再談民調，看似轉往政治解決；但在柯文哲喊出要用「總統候選人的身分拚戰到底」之後，國民黨總統參選人侯友宜除表示「尊重柯」，也提到政黨輪替勢在必行，他要永遠做自己、走自己的路，還說這段期間他給人挖苦、侮辱都「惦惦沒說半句話」。雙方各自形塑悲壯的形象，看來火車沒開走，卻有對撞危險。

參選本是各自權利。藍白此次有機會談「合」，主要是過半數民意支持政黨輪替、希望下架民進黨，因此促成藍白合的契機。但藍白陣營更應該體認的是，當各自垂涎「過半民意支持政黨輪替」時，「你的選票並不是你的選票」，因為，這過半數的民意，與其說是支持國民黨或民眾黨的選票，更真實來說，應該是不滿民進黨的「堵爛票」，因而期待在野團結。

也因此，藍白對於各自的民調支持，都不該自我感覺良好，誤以為縱使不合，最後仍可能因為發動棄保，獨力贏得勝選。如果藍白都心存棄保決勝負，最大機率，將可能保送民進黨繼續執政。

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