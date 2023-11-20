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柯文哲誓師 外界解讀「選正的 沒侯柯配」

聯合報／ 記者林銘翰／新北報導
台灣民眾黨在板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲致詞時表示，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拚戰到底」。記者胡經周／攝影
台灣民眾黨在板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲致詞時表示，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拚戰到底」。記者胡經周／攝影

藍白合卡關，民眾黨昨在新北市板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，總統參選人柯文哲表示「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」，引發柯只選正的、沒有「侯柯配」的解讀。柯文哲強調要再一次創造奇蹟，也讓滿場支持者歡聲雷動，高喊「阿北選到底、我們支持你」。

誓師大會除了柯文哲父母、妻子及妹妹柯美蘭現身力挺，柯文哲競選總幹事黃珊珊、剛宣布加入民眾黨的前立委黃國昌都出席，民眾黨估算現場約聚集六千名支持者。

柯文哲約在下午四時上台發表演說，支持者不斷高喊「柯文哲選總統、「柯文哲凍蒜」。柯表示，最近的局面看起來很混亂，但他要跟大家保證，自己的內心依然非常鎮定，看到這麼多人關心國家未來，自己就知道改變已經發生。

「我要把國家贏回來再交還給你們，我要用理性務實科學帶領台灣脫離藍綠意識形態泥沼。」柯文哲說，過去四年，民眾黨雖在立法院只有五席，但透過紮實問政，現在已經成為監督政府最有效率的在野黨，「這一次我們要把更多優秀的人才送進立法院，監督行政部門，也把清廉、勤政、愛民跟愛鄉土的政治價值帶進國會。」

他誓言這次民眾黨立委一定要突破兩位數，希望在立法院八大常設委員會都有民眾黨立委坐鎮，共同為台灣打拚、為人民服務；民眾黨採取精兵策略，徵召十一名夥伴投入區域立委選舉，拜託大家的支持跟幫忙。

柯文哲說，民眾黨今年要替台灣人民選出卅四位優秀的不分區立委，相信這份不分區立委名單一定會體現柯文哲跟民眾黨相信的政治價值。

柯文哲表示，撼動兩大傳統政黨的政治實力已經出現，中間選民與理性選民不再沉默，形成一股不能忽視的力量，台灣第三次民主改革已經發動，這場辛苦的戰役，只有勇敢前進才能改變台灣歷史，「要一起把國家贏回來」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 台灣民眾黨 藍白合

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柯文哲喊用「民眾黨總統候選人」身分拚到底 柯辦發言人回應了

柯文哲喊國會席次突破兩位數 八大委員會都有立委坐鎮

影／柯文哲：用台灣民眾黨總統候選人身份拚戰到底

柯文哲喊以「民眾黨總統候選人」身分拚戰到底 蔣萬安回答2字

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