侯友宜喊話 老實不代表懦弱 願忍辱負重

藍白合在民眾黨總統參選人柯文哲新北大誓師後又生變，國民黨總統參選人侯友宜昨在嘉義表示，整合過程國民黨一再禮讓，他忍辱負重；九份民調中，民眾黨剔除對他有利的三份，他呼籲柯公布九份民調，一分證據說一分話，「政治不可以凌駕科學，科學要回到科學專業討論。」

侯友宜昨與嘉市國民黨立委參選人張秀華成立聯合競總，說明藍白合歷程時，他說，接受徵召後一路不好走，很多人要他「免驚，戰下去」，但六成民意說要合作，人民、國家要超過黨派、個人，所以他同意藍白合成就大局，登記只剩幾天，大家不用擔心，他不會辜負所有人的期待。

「老實不代表懦弱、誠懇不是不勇敢。」侯說，很多人期待政黨輪替才有藍白合聲音，很多侮辱、扭曲、諷刺的言語，他都忍耐，但一些話連支持者也聽不下去，他以前被槍抵在頭也不怕，出來選舉是為人民、國家與這塊土地平安，只要合作讓政黨輪替，願忍辱負重。

侯友宜強調，藍白合做民調「沒關係比就比」，合作過程強調科學，協商也都簽名，國民黨甚至讓出政黨比例等有利的部分，但九份民調中，民眾黨剔除對他有利的，統計誤差範圍比出來很清楚，這不是侯友宜、柯文哲說的算，是專家學者說的算。

中廣董事長趙少康說，政黨是講實力的，希望柯文哲回頭，主將要有主見。

國民黨智庫副執行長凌濤說，柯文哲有黨內龐大壓力，但在共識上簽字的是柯文哲，所以民眾黨內任何主戰派，都不見容於台灣民意，「如果這些主戰派要持續包覆柯文哲，藍白合破局罪魁禍首就是黃珊珊」。黃珊珊反問，「不簽不平等條約的人是罪魁禍首？那不願依規則正正當當比賽的人是胖虎嗎？」柯辦發言人吳怡萱則奉勸凌濤不要用激烈言論製造彼此對立，此時此刻逞口舌之快無助於彼此溝通。

【記者王慧瑛／新北報導】國民黨智庫執行長柯志恩認為，藍白合作有互補性，國民黨有地面部隊，民眾黨有空戰能量，藍白合能促成政黨輪替，關鍵在柯文哲一念之間。國民黨有獨立競選策略，但藍白合才能回應期待政黨輪替的六成民意，會展現最大誠心、耐心與同理心持續和民眾黨最後協商。

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