聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜喊話 老實不代表懦弱 願忍辱負重

聯合報／ 記者李宗祐李成蔭侯俐安葉德正／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜參加嘉義縣競選總部成立大會，動員超過萬人到場支持。記者黃于凡／攝影
國民黨總統參選人侯友宜參加嘉義縣競選總部成立大會，動員超過萬人到場支持。記者黃于凡／攝影

藍白合在民眾黨總統參選人柯文哲新北大誓師後又生變，國民黨總統參選人侯友宜昨在嘉義表示，整合過程國民黨一再禮讓，他忍辱負重；九份民調中，民眾黨剔除對他有利的三份，他呼籲柯公布九份民調，一分證據說一分話，「政治不可以凌駕科學，科學要回到科學專業討論。」

侯友宜昨與嘉市國民黨立委參選人張秀華成立聯合競總，說明藍白合歷程時，他說，接受徵召後一路不好走，很多人要他「免驚，戰下去」，但六成民意說要合作，人民、國家要超過黨派、個人，所以他同意藍白合成就大局，登記只剩幾天，大家不用擔心，他不會辜負所有人的期待。

「老實不代表懦弱、誠懇不是不勇敢。」侯說，很多人期待政黨輪替才有藍白合聲音，很多侮辱、扭曲、諷刺的言語，他都忍耐，但一些話連支持者也聽不下去，他以前被槍抵在頭也不怕，出來選舉是為人民、國家與這塊土地平安，只要合作讓政黨輪替，願忍辱負重。

侯友宜強調，藍白合做民調「沒關係比就比」，合作過程強調科學，協商也都簽名，國民黨甚至讓出政黨比例等有利的部分，但九份民調中，民眾黨剔除對他有利的，統計誤差範圍比出來很清楚，這不是侯友宜、柯文哲說的算，是專家學者說的算。

中廣董事長趙少康說，政黨是講實力的，希望柯文哲回頭，主將要有主見。

國民黨智庫副執行長凌濤說，柯文哲有黨內龐大壓力，但在共識上簽字的是柯文哲，所以民眾黨內任何主戰派，都不見容於台灣民意，「如果這些主戰派要持續包覆柯文哲，藍白合破局罪魁禍首就是黃珊珊」。黃珊珊反問，「不簽不平等條約的人是罪魁禍首？那不願依規則正正當當比賽的人是胖虎嗎？」柯辦發言人吳怡萱則奉勸凌濤不要用激烈言論製造彼此對立，此時此刻逞口舌之快無助於彼此溝通。

【記者王慧瑛／新北報導】國民黨智庫執行長柯志恩認為，藍白合作有互補性，國民黨有地面部隊，民眾黨有空戰能量，藍白合能促成政黨輪替，關鍵在柯文哲一念之間。國民黨有獨立競選策略，但藍白合才能回應期待政黨輪替的六成民意，會展現最大誠心、耐心與同理心持續和民眾黨最後協商。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 國民黨 柯文哲 民眾黨 侯友宜

延伸閱讀

嘉市競總成立！侯友宜要柯文哲別「竹篙套菜刀」 籲公布民調讓科學證據說話

柯文哲喊國會席次突破兩位數 八大委員會都有立委坐鎮

影／柯文哲：用台灣民眾黨總統候選人身份拚戰到底

柯文哲喊以「民眾黨總統候選人」身分拚戰到底 蔣萬安回答2字

相關新聞

總統、立委選舉 今起登記 朱立倫：藍白合只差臨門一腳

二○二四總統及立委選舉今天起至本周五受理登記，相較於民進黨總統參選人賴清德加上駐美代表蕭美琴的賴蕭配已底定，藍白合仍卡關...

決戰2024／藍白僵局颱風籠罩 「北台」暗潮洶湧

2024年總統、立委大選本周開始登記參選，選戰交鋒白熱化，本報將從今天起一連5天刊登「決戰2024」系列報導，分區剖析總...

柯文哲誓師 外界解讀「選正的 沒侯柯配」

藍白合卡關，民眾黨昨在新北市板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，總統參選人柯文哲表示「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人...

侯友宜喊話 老實不代表懦弱 願忍辱負重

藍白合在民眾黨總統參選人柯文哲新北大誓師後又生變，國民黨總統參選人侯友宜昨在嘉義表示，整合過程國民黨一再禮讓，他忍辱負重...

新聞幕後／鬥而不破 藍白保留最後一絲合作機會

總統大選今天開始受理參選人登記，民眾黨總統參選人柯文哲昨在新北板橋誓師大會中，一句「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚...

新聞分析／藍白若想棄保決勝 將保送民進黨

藍白合原本露出一絲曙光，再度在民調解讀卡關。但這幾天，民眾黨「主戰派」抬頭，民眾黨總統參選人柯文哲昨喊出「繼續用台灣民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。