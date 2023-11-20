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新聞幕後／鬥而不破 藍白保留最後一絲合作機會

聯合報／ 本報記者侯俐安鄭媁林銘翰
民眾黨昨在板橋體育館舉辦誓師大會，總統參選人柯文哲（左三）與太太陳佩琪（右三）上台。記者胡經周／攝影
民眾黨昨在板橋體育館舉辦誓師大會，總統參選人柯文哲（左三）與太太陳佩琪（右三）上台。記者胡經周／攝影

總統大選今天開始受理參選人登記，民眾黨總統參選人柯文哲昨在新北板橋誓師大會中，一句「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，引來外界解讀「藍白合破局」。不過，藍白合談判以來，柯文哲頻使出兩手策略；從三個跡象顯示，雙方迄今鬥而不破，正副總統仍存合作空間。

藍白合談判反反覆覆，國民黨三度延後公布不分區名單，直到昨天才正式公布。藍營擺出陣式，但對柯營來說，昨誓師大會早就已經排定，若民眾黨確定藍白破局，這場造勢場合湧入超過四、五千人，在此大場面中公布副手與不分區再合適不過。但柯選擇先保留，為雙方預留空間。

其次，一周以來，柯營支持者情緒如三溫暖，尤其面對十五日藍白二會中，柯點頭簽訂共識後，柯辦發言人陳智菡、柯家人聲淚俱下，主戰派重拾軍旗後若不凝聚群情激憤的支持者，將有潰散可能。昨柯喊出「拚戰到底」，不無安撫軍心之意。但同時，陳智菡僅回應「讓媒體自行解讀」。是否還要談？保留曖昧空間。

國民黨總統參選人侯友宜（中）與新北市三重區立委參選人蔡明堂（左二），昨晚舉行聯合競總成立大會。記者林伯東／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）與新北市三重區立委參選人蔡明堂（左二），昨晚舉行聯合競總成立大會。記者林伯東／攝影

據了解，直到昨天上午，兩陣營核心幕僚都還有溝通，盼能等兩軍主帥「心情好一點」再談。此外，柯文哲前晚、昨天下午也分別表示「保留雙方政黨協商空間」、「期望在野可整合出最強候選人」，都顯示雙方仍然保留「最後一絲談判機會」。

柯文哲「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」一番話，昨引來「藍白合」破局之說。雖然國民黨智庫副執行長凌濤對準民眾黨「主戰派」黄珊珊捉對廝殺，但國民黨不希望在關鍵時刻擦槍走火而溫和回應。雙方保持鬥而不破距離，彎弓不射箭。

國民黨人士認為，現在民調比數看來就是「侯柯配」，即使排除民眾黨反對的三份民調和按照柯文哲主張的誤差比率，都還是三比三；黨主席朱立倫已重申，協商大門隨時敞開，藍白合不合得成，全繫於柯文哲一念之間，國民黨也做好會拖到周三的準備。

據了解，上周藍白協商中，藍營已將統計誤差範圍視為對政黨支持度的讓步，未來藍白不會再有新的政黨協商機制方案，將依照四人簽名的共識基礎去討論。

然而，儘管藍營到最後關鍵時刻仍不放棄「藍白合」的任何機會，但黨內人士也有最壞打算，設想萬一不合的備戰方案。昨晚侯友宜表示「我們尊重他（指柯）」，並強調政黨輪替勢在必行，他要永遠做自己、走自己的路，為這塊土地的人民向前走、走到底，也被解讀「有所準備」。

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