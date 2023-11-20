總統、立委選舉 今起登記 朱立倫：藍白合只差臨門一腳

二○二四總統及立委選舉今天起至本周五受理登記，相較於民進黨總統參選人賴清德加上駐美代表蕭美琴的賴蕭配已底定，藍白合仍卡關。

國民黨主席朱立倫昨天表示，盼本周三對藍白合做最後確認；民眾黨總統參選人柯文哲昨天先表示，「當然還是期望在野能整合出最強候選人」，但稍後又喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底」。

台灣民眾黨昨天在板橋體育館舉辦「teamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲（中）喊話拚戰到底。記者胡經周／攝影

柯辦：後續協商 目前沒有明確聯繫

柯文哲昨天的說法，被政壇解讀為柯只想選正的，已無「侯柯配」。柯文哲競選辦公室則態度曖昧，柯辦發言人陳智菡僅說她沒辦法回答這問題，大家可以各自解讀。外界關切是否還會有政黨協商？陳智菡說，目前沒有明確聯繫，針對後續協商規畫與時間，自己沒接到訊息。

國民黨總統參選人侯友宜昨晚接連至新北樹林與三重參加造勢大會，他正面回應藍白合。針對柯文哲說要用民眾黨身分參選總統，侯表示「我們尊重他」。侯說，政黨輪替勢在必行，他要永遠做自己、走自己的路，為這塊土地的人民向前走、走到底。

侯：只要符合政黨輪替目標 忍辱負重

侯友宜表示，這段期間他給人挖苦、侮辱都「惦惦沒說半句話」，自己的個性連子彈都不怕，重點是希望大家能合作，個人被修理沒什麼，最重要的是顧好國家與人民，只要符合政黨輪替目標，就要忍辱負重向前行。

侯友宜說，別人都問他怎麼變得這麼懦弱？「我不是怕，我希望在最後關鍵時刻，不管柯文哲最後做什麼決定，政黨輪替勢在必行。」他尊重柯文哲最後決定。

國民黨表示，藍白合只差臨門一腳，國民黨一定會展現最大誠心、耐心與同理心，敞開大門持續和民眾黨進行最後協商。朱立倫昨天在國民黨中常會上重申，國民黨對政黨輪替的決心不變，大家持續努力，從最後一哩路走到最後十公尺，現在是臨門一腳。

上周藍白合一度有進展，但卡在雙方對民調數字解讀不同。朱立倫說，「統計誤差不能朱立倫、柯文哲講了算，這些學者教授講了才算」，他再強調「隨時ready」，幕僚間保持溝通，周三中常會要再確認藍白合的所有工作。

民眾黨昨下午在板橋舉行「teamKP誓師大會」，柯文哲進場前被媒體堵訪時說，民眾黨當然還是期望在野可以整合出最強候選人。但稍後柯在演說時表示，「這個國家的前途由人民決定，這才是民主核心價值」，強調要盡最大力量讓台灣繼續向前。「為了終結人民的痛苦，我會釋出最大善意，團結一切可團結的力量，但是我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」。 民進黨總統參選人賴清德（前中）昨南下屏東，他向支持者喊話，與其相信藍白合，不如支持賴清德。記者潘欣中／攝影

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