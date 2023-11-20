決戰2024／藍白僵局颱風籠罩 「北台」暗潮洶湧

2024年總統、立委大選本周開始登記參選，選戰交鋒白熱化，本報將從今天起一連5天刊登「決戰2024」系列報導，分區剖析總統、立委最新戰況。

2024總統、立委選戰今起登記，北台灣壟罩在藍白僵局的「颱風眼」，表面無風無雨，實則暗潮洶湧。藍白合固然有助選情，但藍營基層也做好「防颱準備」，就算不合，也要從國民黨總統參選人侯友宜本命區新北市出發，在北北基桃大贏100萬票；綠營表示，無論藍白合不合，民進黨總統參選人賴清德仍要衝出北台灣，否則過不了支持度4成天花板。

11月天，北台灣藍天白雲，但空氣中帶著一絲冷冽，一如藍白合樂觀氣氛卻瀕臨破局。北台灣是藍營票倉，北北基桃4市長去年全由藍營包下，但民眾黨總統參選人柯文哲在北市執政8年，也是柯本命區，藍白合不合影響大，民進黨總統參選人賴清德出身新北萬里，具有地緣關係，選情充滿變數。

最近1周，當藍白合露曙光，馬上就有藍營小雞掛上侯、柯同框看板，還有藍白小雞聯合掃街，當談判一生變，小雞表情「都綠了」。

面對藍白僵局，侯友宜新北競總總幹事李乾龍提出「颱風理論」，無論從哪邊登陸都要有「防颱措施」，他估算，新北若藍白合會贏45萬、藍白不合最少贏30萬票，「北北基桃贏個100萬票，侯友宜就穩了」。桃園市長張善政說，政黨輪替是民眾最大共識，在野應該思考如何讓人民的期待成真，合作才有一搏的機會。

柯文哲日前嗆聲「把恁爸當肖仔」，惹怒不少藍營基層。一名藍營副市長念出選民傳的簡訊，「如果真的變成柯侯配，就要馬上退黨。」國民黨北市黨部主委黃呂錦茹證實，藍軍基層怒火快按捺不住，揚言不惜一戰。

「藍白不合將發生棄保。」國民黨北市議長戴錫欽斷言，侯友宜要被棄不容易，藍營提名69席立委參選人，縣市長也會動員挺侯，這都是底氣，柯要怎麼贏？

綠營在北台灣嚴陣以待，賴清德是萬里子弟，綠營小雞看板還打著「萬金出總統」看板，新北與台南的競選總部成立也是同一天，訴求「雙本命區」。

賴清德新北競總執行總幹事陳世榮表示，民進黨不隨藍白起舞，目標就是拿過半選票。民進黨桃園立委黃世杰說，桃園雖然現在是藍營執政，但人民會記得行政院副院長鄭文燦過去執政成績，「不論對手有幾組，我們都會按照自己的步調」。

不過，藍白合不合也產生「擾敵」效果。民進黨操盤手說，「不知主要敵人是誰」成目前挑戰，尤其北台灣非賴清德優勢選區，讓民調一直卡關4成。（系列一）

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