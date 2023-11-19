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評╱藍白合僵局難解 不如公開抽籤了結

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
藍白合再陷僵局，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。本報資料照片
藍白合再陷僵局，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。本報資料照片

藍白合利益糾陷僵局，不如公開抽籤最公平！藍白合因為雙方民調認知不同，而陷入僵局，但從民調結果來看，就是3比3平手，可見兩方實力相當。在沒有時間再做延長賽的狀況下，與其各說各話相持不下，不如兩造先簽名同意，抽籤或猜拳等公平方式決定正副。

民眾關心政黨輪替

藍白合本應於18日根據民調公布正副結果，但卻因雙方民調統計認知不同，如今陷入僵局。但從民調結果出來就是平手，加上因為時間因素，無法生出其他民調，上上之策是藍白中有一組找下台階退讓，促成藍白合的美事，讓步的一方必能贏得民間敬佩支持。

根據網路民調結果顯示：「台灣6成民意希望政黨輪替」。所以對民眾而言，大家在乎的並非國民黨候選人侯友宜或民進黨候選人柯文哲誰正誰副的問題，而是盼藍白合促成政黨輪替的成果即可。

恐怕難過黨員這關

真正會在乎誰正誰副的人，只有各自的黨工與立委參選人。因為已經有國民黨黨工表明，如果是柯文哲當頭，他們輔選不下去；面對侯柯配，柯文哲的助手也憤憤不平。藍白合畢竟關乎兩黨的黨員與員工，柯侯朱自己也身不由己

面對民眾不在乎誰正誰副，黨工卻在乎的狀況，如何平衡黨工與民眾不同期望，成為最大的考驗。

猜拳最公平

民眾必會支持選擇退讓的領袖，認為其有風度，為大局著想，如果柯文哲選擇退讓，就能得到更多人的支持，恐怕國民黨也討不到便宜。而侯友宜之前也喊出願意做副，但恐因政黨壓力，沒有辦法承擔做副的罵名，才遲遲使藍白合難成型。

其實既然實力相當，如果有一方退讓，彰顯寬容大度，必可贏得民心歸向，不論柯文哲，侯友宜退讓都言之成理，但雙方都受內部壓力、沒有立場退讓。既然兩方恐都無法對內交代，不如抽籤決定，用「運氣」等公平的方式來決定候選人。

如此一來，只要雙方以公開抽籤(或猜拳三戰兩勝)的方式決定人選，交給運氣即可促成藍白合，雙方的支持者也只能願賭服輸。

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