藍白貌合神離 歹戲拖棚恐兩敗俱傷

15日各界高度期待藍白能在18日合作，並決定正副手人選，但因為民調認定的差異，讓雙方的合作又陷入僵局。縱然有6成民意支持政黨輪替，但藍白無法放下自身利益下，近3個月的藍白合戲碼也讓許多民眾心生厭煩；與其在總統人選糾纏不清，不如各自努力，選後再於立院合作。

內閣制選後才談合作

藍白整合的戲碼從9月不斷上演，到後來從雙方各自提出的民主初選、全民調，到後來的德國模式、日本模式與禮讓「誤差值」，最後前總統馬英九雖出面，並與藍白雙方達成6點政黨協商共識，不過18日上午又傳出在民調認定上有爭議，而24日就要進行總統候選人登記了，雙方均尚未公布副手，一切都顯得相當匆促。

聯合政府在西方內閣制國家常見，但這是因為雙方在選舉後才討論是否合作，若不合作對於彼此並沒有損失。但藍白選前研議合作，除了總統人選懸而未決，立委席次、政黨理念都尚未確定下就說要合作，彼此都擔心對方藉由合作成長，導致自己衰退下，雙方的合作之路必然充滿荊棘。

4年後仍有機會論替

過去的民調都在在顯示，雙方合作贏得此次選舉的機會非常濃厚，但從談判的過程來看，藍白合作相當缺乏互信基礎。光是以18日的民調認定爭議來看，居然是在「統計誤差」的小環節上東拉西扯，充滿委屈，未來合作更要討論國防外交、經濟、交通等各種領域，外界自然不看好雙方結盟。

雖然台灣民意習慣8年就政黨輪替，但台灣民主發展至今也才30幾年，許多西方政體發生過的案例，台灣可能都尚未經歷過。若民進黨再度執政，反對黨難道沒有能力在4年後讓民進黨下台？如果台灣的執政黨一定都會執政8年，那何必每4年選一次總統，不就是給選民創造政黨輪替的機會？

合作不成反自傷

藍白雖無法在總統層面合作，但以目前立委選情來看，極有可能三黨不過半、民眾黨掌握關鍵少數。還不如儘早決定分手，兄弟登山、各自努力，在選後各方確定勢力範圍後，在國會攜手合作。民進黨政府如今行政權滔天，權力的來源就是執政黨立委對行政部門的百依百順，若能在國會進行制衡，民進黨就無法像現在那般為所欲為。

但若持續在總統人選的產生方式上持續糾纏，不只雙方內部黨公職早生不滿，且民眾看在眼裡，藍白合形同政治分贓的大戲，反而會拖累雙方的總統與立委選情，讓民進黨有機會繼續行政立法過半，這才是主流民意所不樂見的狀況。

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