對民調誤差範圍有歧見…柯盼再協商 朱回隨時Ready
柯：讓6個百分點強人所難
「藍白合」昨天再卡關，民眾黨總統參選人柯文哲表示，為了促成在野整合，國民黨要求讓三個百分點可以，但要讓六個百分點太強人所難，但柯強調藍白合還沒有破局，希望能盡快再度協商。
國民黨主席朱立倫說，從來沒有所謂讓百分之六或讓百分之幾，他仍不放棄藍白合，已向柯傳達，門隨時敞開，國民黨總統參選人侯友宜則喊話柯，共同攜手往前走。國民黨設下最後期限是本周三，中常會核備侯友宜的副手搭檔之前。
民調專家會議前晚經過五小時馬拉松討論，兩黨對誤差範圍認知不同，形成侯柯五比一和三比三的差別。民眾黨拒絕簽字。
柯文哲表示，國民黨要他讓六個百分點等同棄械投降，無法跟支持者交代，如果侯友宜要被讓六個百分點才能贏，就算贏了也無法贏得大選，因為民進黨總統參選人賴清德連○點○○○一個百分點都不會讓。但他說，在野整合還是必要的，還是希望呼應人民期待，找出最強組合，和國民黨協商，廿四日參選登記截止前，什麼事情都有可能。
朱立倫表示，他已向民眾黨朋友表達，也向柯文哲轉達，「我隨時Ready」，能達到六成民眾期待最重要，為了台灣人民，為了大我，再辛苦都得努力到底。
侯友宜替柯文哲緩頰，稱柯承受黨很多不一樣的聲音，尤其柯的家人有不一樣看法，更應站在柯的立場替柯包容。但侯提到這次的民調專家會爭議表示，十五日協商簽名時，柯有跟幕僚討論，幕僚大部分時間都有見證，相信柯對協議一定有認同才會簽名。
馬英九基金會執行長蕭旭岑昨則代表前總統馬英九表達，藍白好不容易走到這一步，要政權輪替、保衛台海，希望雙方主事者盡速針對雙方有歧異的部分完成整合。
藍白對民調誤差範圍的認知是關鍵。柯營主張，依柯過去公開發言稱「讓百分之三」，是正負一點五個百分點，但國民黨和侯營引學理認為，以百分之九十五信賴度估計，誤差範圍是正負百分之三左右，雙方爭執至半夜兩點仍無共識。
學者：據柯主張應是四比二
與會民調學者指出，就算根據柯所主張，單純只讓三個百分點，六份民調結果也應該是四比二，不是三比三。
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