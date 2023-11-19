藍營首長盼藍白能再協商

藍白合仍卡關，藍營都期待能再溝通協商，前立法院長王金平表示，只要大家有共同目標，看怎麼做最圓滿，讓他們再磋商看看。

台北市長蔣萬安說，希望雙方持續溝通，展現誠意，運用智慧朝共同目標努力。桃園市長張善政說，「兩邊都是相當有智慧的人，期待繼續協商出結果」。

台中市長盧秀燕說，好事會多磨，藍白一定會合，在過程中雙方都覺得委屈，最重要是大家都已「畫押」，政治誠信非常重要。

南投縣長許淑華說，兩黨可直接協商，最好這兩天協商就有結果，不要讓選民期待落空，下一步和郭台銘董事長溝通，達成政黨輪替目標。

蔡英文總統及總統參選人賴清德昨南下嘉義造勢，蔡總統說，對手到現在還在決定誰正誰副，對國家沒有共同理念，對政策沒有共同願景，「這不是藍白合，是藍白分」，在分權位、分利益，如果兩個政黨沒有共同願景，國家政策會亂了方針、不斷內耗。

賴清德說，兩個不對的人，怎麼湊合都無法成為對的一組，與其相信藍白合，不如堅定支持賴清德。

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