民調爭議二／白要求比「淨差」 藍認為不符學理

藍白合預計以民調決定大選組合，但藍白雙方在計算勝負差距的方法上有落差，民眾黨方面主張「淨差」，也就是計算「侯柯配比賴蕭配」和「柯侯配比賴蕭配」的差距，但據了解「藍白合」民調專家會議與會學者認為，這種計算方式不符合統計原理，會讓誤差變得更複雜而失真，所以當天會議民眾黨提出後，就被國民黨和馬英九基金會的民調學者當場反對。

與會民調學者認為，以訪問一千多位選民的民調爲例，計算「侯柯vs.賴蕭」比「柯侯vs.賴蕭」的差距，侯柯配本身就有約正負三個百分點的誤差值，賴蕭配也有約正負三個百分點的誤差值，柯侯配、賴蕭配也分別是如此，四個誤差值數字加在一起，會造成非常複雜的偏差結果。

與會民調學者認為，民眾黨代表在會議中提出的這種比法不可行，所以當場就反對，但民眾黨在會後還是用他們主張的這種計算方式公布民調。

民調專家、世新大學前資管系主任吳統雄說，比民調就是直接看民調結果的百分比，誰高就是誰贏，這是長期以來比民調的方式，各政黨也行之有年，沒有什麼比淨差的算法。

另外，既然藍白雙方當初都同意使用計點制規則，民眾黨若覺得不公平，事後也沒有好說的，就要歸咎於自己。

根據民眾黨的算法，以競爭力（世新）民調為例，柯侯配領先賴蕭配的差距是一三點七九個百分點，侯柯配領先賴蕭配的差距是四點九六個百分點，這兩個的差距為八點八三個百分點，超過誤差範圍，認定柯拿到一點。

民眾黨方面主張用民調比「淨差」，國民黨人士指出，這其實是完全不符合統計運用的常理，民眾黨只是因為這種方法最有利於他們。

另一位民調學者也舉例，以聯合報民調為例，有效樣本規模一一四九份，抽樣誤差正負二點九的情形下，侯柯配是百分之四十二，賴蕭配百分之卅六；柯侯配是百分之四十一，賴蕭配是百分之卅五，但四個數字都各自有正負二點九的誤差值，四個誤差值數字加在一起，偏差變得很複雜，產生的結果大大失準。

民調評估 藍白認知有差距 製表／政治中心

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