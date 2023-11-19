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民調爭議一／藍主張正負3% 白拒讓6個百分點

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇周佑政／台北報導
藍白和議採民調計點方式產生正副總統藍白和議採民調計點方式產生正副總統參選組合，馬英九基金會在昨日上午10點公布最後結果。由馬英九基金會執行長蕭旭岑（右三）主持公布結果，國民黨方面由國民黨副秘書長江俊霆（右一）及侯辦副執行長謝政達（右二）代表出席，民眾黨方由秘書長周台竹（左二）及副秘書長許甫（左一）代表出席。記者林俊良／攝影
藍白和議採民調計點方式產生正副總統藍白和議採民調計點方式產生正副總統參選組合，馬英九基金會在昨日上午10點公布最後結果。由馬英九基金會執行長蕭旭岑（右三）主持公布結果，國民黨方面由國民黨副秘書長江俊霆（右一）及侯辦副執行長謝政達（右二）代表出席，民眾黨方由秘書長周台竹（左二）及副秘書長許甫（左一）代表出席。記者林俊良／攝影

前晚藍白民調專家協商會議無共識，雙方對抽樣誤差範圍展開攻防，國民黨主張是正負百分之三，但民眾黨不同意讓六個百分點，雙方相持不下。馬辦執行長蕭旭岑還原會議過程，強調代表民眾黨的專家也坦承統計學誤差是正負百分之三，且確認過民眾黨總統參選人柯文哲知悉。柯文哲隨後卻舉行記者會反擊，馬英九不是統計專家，怎會說這個？

據十五日藍白協商共識第三點：「雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。」柯文哲陣營昨天認為統計誤差範圍界定不明，柯文哲並說，黨內和支持者已經不滿讓三個百分點，要讓六個百分點是強人所難，他無法接受。

國民黨主席朱立倫說，若依民眾黨堅持柯文哲說的是讓三個百分點，那就是誤差正負一點五個百分點，民調樣本數要擴大；如果用正負一點五個百分點，這不是統計學，而是人工設定的抽樣誤差。

蕭旭岑還原前晚情況表示，會議就誤差範圍界定有所分歧，他曾在凌晨致電柯文哲，但對方沒有接，再打給朱立倫，確認十五日協商時，有向柯文哲說明統計誤差是正負百分之三，朱說柯也認同。民眾黨專家也承認，統計學誤差是正負百分之三，與柯要求的「讓百分之三」不一樣。

柯文哲隨後反擊馬辦說法，表示國民黨要求沒超過百分之六的不算，可能嗎？要贏百分之六以上才能當總統參選人，到大選也不會贏，會直接崩盤。柯並批，「馬總統不是統計專家，怎麼會跟我說這個？」

政大選舉研究中心研究員蕭怡靖表示，民調抽樣會造成的誤差，隨著樣本數的多寡會有不同，樣本數愈大，抽樣誤差就愈小，若以常見的約一千份樣本數計算，在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差就是約正負百分之三。國民黨代表主張，應扣掉約六個百分點的主張，是符合「在民調抽樣誤差內，算侯柯配贏」定義；民眾黨代表所主張的計算方式，並非教科書上所稱的「抽樣誤差」計算方式。

民調專家、世新大學前資管系主任吳統雄說，不論從統計學專業，或一般人的通俗認知，所有民調都是依據這慣例，柯文哲沒必要針對這個去爭執讓三或六個百分點。藍白協議以民調決定，雙方都有民調專家，依協議內容，柯文哲應該願賭服輸，沒有什麼好爭議。

民調評估 藍白認知有差距 製表／政治中心
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2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民調 藍白合 侯柯配

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