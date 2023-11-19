民調爭議一／藍主張正負3% 白拒讓6個百分點

前晚藍白民調專家協商會議無共識，雙方對抽樣誤差範圍展開攻防，國民黨主張是正負百分之三，但民眾黨不同意讓六個百分點，雙方相持不下。馬辦執行長蕭旭岑還原會議過程，強調代表民眾黨的專家也坦承統計學誤差是正負百分之三，且確認過民眾黨總統參選人柯文哲知悉。柯文哲隨後卻舉行記者會反擊，馬英九不是統計專家，怎會說這個？

據十五日藍白協商共識第三點：「雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。」柯文哲陣營昨天認為統計誤差範圍界定不明，柯文哲並說，黨內和支持者已經不滿讓三個百分點，要讓六個百分點是強人所難，他無法接受。

國民黨主席朱立倫說，若依民眾黨堅持柯文哲說的是讓三個百分點，那就是誤差正負一點五個百分點，民調樣本數要擴大；如果用正負一點五個百分點，這不是統計學，而是人工設定的抽樣誤差。

蕭旭岑還原前晚情況表示，會議就誤差範圍界定有所分歧，他曾在凌晨致電柯文哲，但對方沒有接，再打給朱立倫，確認十五日協商時，有向柯文哲說明統計誤差是正負百分之三，朱說柯也認同。民眾黨專家也承認，統計學誤差是正負百分之三，與柯要求的「讓百分之三」不一樣。

柯文哲隨後反擊馬辦說法，表示國民黨要求沒超過百分之六的不算，可能嗎？要贏百分之六以上才能當總統參選人，到大選也不會贏，會直接崩盤。柯並批，「馬總統不是統計專家，怎麼會跟我說這個？」

政大選舉研究中心研究員蕭怡靖表示，民調抽樣會造成的誤差，隨著樣本數的多寡會有不同，樣本數愈大，抽樣誤差就愈小，若以常見的約一千份樣本數計算，在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差就是約正負百分之三。國民黨代表主張，應扣掉約六個百分點的主張，是符合「在民調抽樣誤差內，算侯柯配贏」定義；民眾黨代表所主張的計算方式，並非教科書上所稱的「抽樣誤差」計算方式。

民調專家、世新大學前資管系主任吳統雄說，不論從統計學專業，或一般人的通俗認知，所有民調都是依據這慣例，柯文哲沒必要針對這個去爭執讓三或六個百分點。藍白協議以民調決定，雙方都有民調專家，依協議內容，柯文哲應該願賭服輸，沒有什麼好爭議。

民調評估 藍白認知有差距 製表／政治中心

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