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新聞眼／縱有委屈 柯別忘對民意的莊嚴承諾

聯合報／ 記者陳洛薇
「藍白合」瀕臨破局，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲昨上午舉行記者會表示，離登記結束還有時間，所以仍有無線可能。 記者曾吉松／攝影
「藍白合」瀕臨破局，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲昨上午舉行記者會表示，離登記結束還有時間，所以仍有無線可能。 記者曾吉松／攝影

藍白合」跨大步後又瀕臨破局，雙方昨天針對民調結果意見歧異，針對藍白合作六點共識決定以民調決定誰正誰副的規則，兩邊各執一詞，一場民調比賽揭曉了，結果卻是各自表述，藍白還是相持不下，又回到原點。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲稱，他只同意讓三個百分點，國民黨卻要他讓六個百分點，是強人所難，他的支持者也無法接受，柯競選總幹事黃珊珊昨天還哭了說柯文哲不容易。網路上對國民黨一片撻伐聲浪，指責國民黨是「六趴黨」，國民黨澄清沒有要柯讓六個百分點，但輿論風向難扭轉，黨內炸鍋、支持者憤怒，藍白對立再升到最高點。

藍白在前總統馬英九見證下，達成比民調共推正副參選人等六點共識，但柯文哲會後推翻協議，認定「誤差範圍」就是只讓三個百分點，柯主張「藍白」、「白藍」組合與「賴蕭配」的民調計算淨差值比勝負，也違背統計學理。

柯文哲簽下藍白協議後，黨內主戰派不接受，年輕人流失，柯一度淚灑內部會議，支持者不捨。為了促成「藍白合」，又要維持民眾黨的主體性，可以想見柯主席勢必要承擔非常大的壓力，為避免政黨票崩盤危機，仍須鞏固基本盤，讓支持者知道他的理念和苦衷。

柯文哲縱然有委屈、對統計方式有個人執念，但決定簽下藍白合作協議，是他對廣大民意許下莊嚴承諾，為了國家未來和人民，展現政黨領袖的氣度與胸襟；一旦毀諾，「藍白合」破局，柯的政治誠信破產，也是柯不可承受之重。

藍白好不容易決定要走在一起，又因為民調結果產生歧異，柯說自己是急重症醫生，很習慣在最後卅秒做決定，「藍白合」好幾次進了加護病房，能不能起死回生，要靠柯醫師緊急搶救，但垂死的病人沒得選擇，只能躺在手術室等待。柯可以等到最後關頭再做決定，但期待政黨輪替的選民已沒耐心再等待。

若柯文哲是妻子陳佩琪所說「把人民當成家人」、妹妹柯美蘭形容的「考慮人民至上，不考慮個人」，若為了國家未來和人民幸福，柯應該做出智慧的政治決定，而不是計較統計學的歧異，要不要和廣大民意站在同一邊，就在柯一念之間。

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