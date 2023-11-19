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觀察站／民進黨接班梯隊 根據地輸不得

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
桃園市經過行政院副院長鄭文燦八年執政，但這次立委選舉民進黨仍告急。本報資料照片
桃園市經過行政院副院長鄭文燦八年執政，但這次立委選舉民進黨仍告急。本報資料照片

民進黨備戰二○二四總統、立委大選，賴清德正式成為黨內共主的同時，也象徵著民進黨中生代準備扛起下一個接班梯隊。盤點綠營幾位下一世代接班梯隊，能否穩固住自己的政治根據地至關重要，在民進黨桃園立委選情告急之際，行政院副院長鄭文燦這回立委輔選再次擔當母雞，有輸不得的壓力。

除了蔡英文總統是在民進黨一片大敗之際，接下黨主席開始在政治路往上爬，屬例外情況，歷來的民進黨黨內天王，幾乎都有地方執政經驗，且重點不只任內政績如何，能否守成延續執政更是重要，最直接的例子就是賴清德以台南為政治根據地，一步步到如今問鼎大位。

幾位民進黨中生代接班熱門人選中，總統府秘書長林佳龍在台中市長連任之役敗選，連帶導致近年在政壇發展較不順遂。另一個中生代天王、高雄市長陳其邁，這回把高雄立委「八席全上」視為重要目標，努力輔選的背後，也有固守好本命區，放眼未來累積政治能量思維。

鄭文燦桃園執政八年期間創造「鄭文燦模式」，有著高滿意度，但卻沒能成功交棒讓民進黨繼續入主桃市府，這回立委選戰將是再一次考驗，最終選舉結果不只關乎桃園是否「綠地變回藍天」，也關乎著民進黨中生代未來的競合關係。

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