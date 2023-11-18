「藍白合」卡關 民調誤差吵什麼？正副總統組合爭議一次看

台灣中選會即將於11月20至24日開放登記2024年初大選的總統、副總統候選人。相較於目前執政的民進黨早已推出賴清德為總統候選人，剛於本周同意組成「藍白合」參選的兩大在野黨國民黨以及民眾黨於周六（11月18日）上午公布了總統大選候選人組合民意調查結果。

由國民黨、民眾黨以及負責從中協調的馬英九基金會分別推薦的三位民調專家，周五晚間齊聚馬英九基金會檢視民意調查。不過，由於藍白雙方各自對於民調解讀方式仍有分歧，因此究竟是以「侯柯配」(侯友宜為總統候選人、柯文哲為副總統候選人）或是「柯侯配」(柯文哲為總統候選人、侯友宜為副總統候選人）的組合參選，仍須等待近一步協商。

民調取樣、誤差範圍談不攏

馬英九基金會在11月18日上午對外公開說明，並發布一份結論文件指出兩點分歧：第一，在九份民意調查中，其中三份被民眾黨認為有問題應排除不計，而國民黨代表認為這三份沒有問題應列入采計，雙方就是否計入這幾份民調取樣未達成共識。第二，對於另外六份民意調查，國民黨與民眾黨就統計誤差範圍認知出現分歧。若依國民黨主張的6%範圍（即以民調樣本結果為中心點的正負3%範圍），則「侯柯配」對「柯侯配」為5比1，若按照民眾黨主張的3%範圍（即以民調樣本結果為中心點的正負1.5%範圍）則為3比3。

結論文件指出，民眾黨代表認為雙方基於以上兩點未達成共識，建議延長討論，擇期再議。文件上也只見馬英九基金會執行長蕭旭岑、國民黨和馬英九推薦的民調專家莊伯仲、陳陸輝簽名等三人的簽名，未出現民眾黨推派的關智宇。

代表國民黨參與會議的莊伯仲向中央社表示，按照統計學教科書，誤差範圍3%就是正負3%，即六個百分點，但民眾黨堅持柯文哲當初說的是三個百分點（正負1.5%） 。

六點共識

此前，國民黨與民眾黨於周三舉行了政黨協商會議，達成合作六點共識。其中提到，由兩黨再加上前總統馬英九，三方各推一名民調統計專家，檢視社會各界自11月7日至17日的民意調查，以及國民黨、民眾黨各自提供的一份內參民意調查結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點，並且定於11月18日由馬英九基金會公布最終結果。

根據協商聲明，兩黨還同意共組競選委員會，全力輔選總統及國會競選。聲明並寫道：「在馬前總統見證下，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其余部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展」。

藍白互喊話願化解爭議

對於藍白不同調，馬英九基金會執行長蕭旭岑周六指出，他上午與民眾黨總統參選人柯文哲二度通電話，柯文哲表示「藍白合」沒有破局，但因雙方目前意見有些歧異，因此仍須協商。他也提到關於統計誤差爭議，稱「民眾黨的民調專家也承認，統計學上的統計誤差確實是正負3%，但是他們認為這跟柯主席長年要求的3%是不一樣的。」

國民黨主席朱立倫周六在「國民黨回應藍白協商」記者會上提到，由於民眾黨認為其中三份民意調查應排除，因此若只采用其余六份民調，結果是5比1。此外，對於柯文哲稱被國民黨要求在誤差範圍內禮讓6%，朱立倫說「從來沒有所謂的讓6%」，並表示希望大家盡快化解爭議，組成團隊爭取勝選。預計與柯文哲搭檔的侯友宜也表示，有六成民意期待藍白合，好事多磨，希望能盡快解決這個問題，才能攜手面對選戰。他指出相信柯文哲也承受民眾黨內許多不同聲音，應該站在柯文哲的立場，對他多包容。

柯文哲也在民眾黨記者會上稱，仍然希望在野能整合。他指出目前合作的唯一爭議是總統組合，同時表示民眾黨會爭取最大合作範圍，他也願意繼續協商總統人選，到11月24日下午5時之前（中選會登記截止時間)，什麼都有可能。

對「藍白合」的質疑

在「藍白合」公布民調結論後，其他總統選人對於國民黨與民眾黨是否還能順利合作發出質疑。民進黨總統候選人賴清德受訪時稱，藍白想硬湊在一起，但「不論藍或白，都不是台灣的民意主流，在政治上沒有『負負得正』這種事情」。

此外，也宣布將參選總統的鴻海創始人郭台銘，其辦公室發言人黃士修對目前藍白僵局表示，如果是「郭柯聯盟」將會顯得更自然，郭台銘將穩健地做該做的事，也會在登記前與民眾黨總統參選人柯文哲溝通。

（綜合報導）

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