藍白合卡關 江和樹：7成民眾黨支持者不接受「侯柯配」
藍白合民調協商卡關。民眾黨台中市黨部主委江和樹今在民調結果出爐後，批國民黨「搏歹筊」，還質疑民進黨在灌票，「因為民進黨最擔心就是柯文哲」。江和樹說，7成以上民眾黨支持者無法接受「侯柯配」，呼籲民眾黨黨主席柯文哲勇敢做自己、義無反顧拚一次，「再這樣下去我們會整個滅黨，藍白都不必選了！」
江和樹昨批評國民黨耍老千，指國民黨台中市黨部臉書暗示支持者若接民調電話，要自稱是20歲至29的歲年輕族群，可獲得3倍加權；國民黨台中市黨部主委顏文正表示，黨部社交群組可能有極右派黨員轉貼梗圖被發現後立刻制止並移除，大家是君子之爭，黨部不可能做這種事。
江和樹今在民調結果出爐後，再批國民黨「搏歹筊」。江和樹說，民調出來了，居然說好了讓3%，最後不甘願要6%，這是哪一條？當時你（國民黨）要說好，柯文哲願意讓3%、願意讓分，國民黨還在擔心、還說不夠，讓6%就給你們做好了。
江和樹認為，柯文哲在這一次被柯粉罵得要死，罵到都掉眼淚了，都不是為了自己，是為了台灣好、是為6成以上希望政黨輪替的人民。
他呼籲，7成以上民眾黨支持者無法接受「侯柯配」，連他都投不下去，他呼籲柯文哲勇敢做自己、義無反顧拚一次；民眾黨都願意配合，還叫我們讓6%，「再這樣下去我們會整個滅黨，藍白都不必選了！」他還質疑民進黨在灌票，因為民進黨最擔心就是柯文哲，為什麼民眾的期待不給呢？
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