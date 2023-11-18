柯文哲談藍白合是否破局 周玉蔻：就是「冰的」
藍白合今天一度傳出破局，再度陷入僵局。民眾黨總統參選人柯文哲今天在直播記者會上一再強調禮讓6%怎麼能接受。資深媒體人周玉蔻說，柯文哲記者會的談話，「就是冰的（意指翻桌），翻桌15日4人6共識的意思」，柯文哲「以後進入政黨協商、我不要一個人去談了」。
網友表示，「長不大的孩子」、「到底誰玩誰啊」、「就是翻桌啦」、「再吵下去，2024的大選恐怕會選不下去」、「所以6點共識，4個人簽名，是在簽好玩的嗎」、「我要帶媽媽一起去」、「一定要帶柯媽媽」。
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