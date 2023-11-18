黃珊珊要求「拒絕簽字」！蕭旭岑：白營專家都認誤差是±3%

昨晚由前總統馬英九、國民黨和民眾黨總統參選人柯文哲三方推薦的三位民調專家，就民調進行檢視評估，雙方出現巨大歧異。馬辦執行長蕭旭岑今早舉行記者會還原昨晚會議過程及最新發展，他表示凌晨致電柯文哲時，柯皆未接電話，並透露柯辦總幹事黃珊珊要求拒絕簽字。

蕭旭岑說，今早8時55分他打給柯文哲直接問有媒體報導藍白破局，是否有這回事，柯說「沒有破局，破局就中華民國完蛋了」。9時36分柯文哲致電給他，柯表示雙方有點歧異但不要破局，應該進入政黨協商，也派民眾黨秘書長、副秘書長來此，看是否跟國民黨代表來談。馬辦作為見證方，須將昨晚協商的五個半小時的過程報告。

蕭旭岑表示，昨天兩黨推薦的民調專家以及馬前總統推薦的民調專家，共有九分民調，民眾黨認為其中三分有問題，國民黨認為那三分無問題，形成僵持。後來國民黨同意先擱置那三分，檢視另外六分。若照兩黨協商共識第三點的統計誤差範圍原則，侯柯配對柯侯配是五比一，但民眾黨代表認為統計誤差是3%，通俗化講叫「讓3%」。

蕭旭岑稱，他跟柯文哲通話，當時是凌晨12點，打兩通電話給柯都沒有接，之後他致電國民黨主席朱立倫，確認15日四巨頭協商時有跟柯文哲說明統計誤差是正負3%，朱表示柯也認同。他進而要求跟柯文哲通話，確認柯是否也這樣認為，致電到凌晨兩點，民眾黨方面說只能跟柯辦總幹事黃珊珊通話，他認為不行，後來還是無法找到柯。

蕭旭岑指出，根據初步客觀認定結果，希望三位民調專家都簽字，民眾黨代表加入他們意見文字修正後，黃珊珊依舊認為無法簽字。民眾黨專家也承認，統計學誤差是正負3%，跟柯文哲長年要求的讓3%不一樣，馬辦作為第三方尊重其認知。他再次說明，照本來的協調結果，國民黨擱置那三分民眾黨有意見的民調，應是五比一，但照民眾黨主張的是三比三，尚未計入那三分民調。

蕭旭岑說，馬前總統特別請他報告，藍白好不容易走到這一步，雙方都有誠意合作，要政權輪替、保衛台海，希望雙方主事者儘速針對雙方有歧異的部分完成整合，這樣才能對國人交代。

民眾黨秘書長周台竹、副秘書長許甫趕至現場。許甫說明，當初柯文哲說的讓3%，是因為在藍白僵局，在野整合僵持不下的情況下，希望柯贏過國民黨總統參選人侯友宜在3%誤差範圍內的話，願意接受侯柯配，不是說正負3%；當柯贏過侯3%，就是柯贏，若是3%內就是侯嬴。周台竹則說，昨天雙方都非常辛苦，我方民調審視數據，民眾黨讓3%的情況下，他們認為是平手，民眾黨願意盡快展開協商。

蕭旭岑被問到國民黨認為有效的三分民調，是否都為全市話民調？蕭回應，民眾黨代表要求排除全市話民調，他們有兩分是全市話民調。

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