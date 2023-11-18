【重磅快評】賴清德發現藍白合的「阿基里斯腱」？

「藍白合」最終搭檔組合預計今天揭曉，但民眾黨總統參選人柯文哲最近拋出「AIT致電、阿北哭了、黃國昌入黨、監督國民黨、質疑民調」等話題，似乎埋下破局變數。民進黨總統參選人賴清德矛頭直指柯欠缺外交訓練、賴競辦則大酸是「憲政草包」，親綠名嘴和側翼聯手猛K柯文哲。藍白合固然來勢洶洶，民進黨也很清楚這個脆弱組合的「阿基里斯腱」。

傳說中，希臘「戰神」阿基里斯為女神特提斯之子。母親特提斯為了使兒子具有刀槍不入的身軀，就抓著阿基里斯的腳踝將他浸泡在斯堤克斯河中，唯一沒有浸泡到神水的腳踝就成了阿基里斯唯一的致命弱點；在特洛伊戰爭中，阿基里斯就是被射中腳跟死亡。

媒體形容，藍白合「灰犀牛效應」，對賴清德選情構成顯而易見的巨大威脅，但灰犀牛也不是毫無弱點，尤其是一隻「組合牛」，只要打到脆弱要害，外表再強壯的灰犀牛也可能是「虛犀牛」。民進黨公職、側翼最近極盡挑撥離間之能事，卯起來猛酸柯文哲過去最討厭「蟑螂、老鼠、國民黨」，如今變成「垃圾不分藍白」。柯文哲從不否認討厭國民黨的態度，但他稱「我更痛恨民進黨」，只是在蟑螂、老鼠、國民黨的選項，再加上一個民進黨。

藍白合達成共識，但不少民眾黨支持者心情無法平復，黨內主戰派更是難以接受。資深媒體人黃暐瀚重砲抨擊「柯文哲背叛了柯文哲」，一天之內改變自己所有的承諾。柯文哲最近釋出落淚影片，表達「相忍為國、大局為重」的態度，一方面博取同情票、一方面也向支持者交代，試圖找到下台階。國民黨總統參選人侯友宜則緩頰說，要多看柯文哲的優點，少看別人對柯的批判。

不過，就在藍白合最終宣布前夕，柯陣營又突襲出招，對藍白合6點共識提出「5點疑慮」，包括民調民調單位、樣本數、題型、時間、誤差範圍等問題，不少人解讀似乎是為翻盤埋伏筆，也讓民進黨找到見縫插針的箭靶。

柯文哲曾說，他是急重症的醫生，「我很習慣在最後30秒做決定」。藍白合達成共識後，從最近柯陣營反反覆覆的態度，所有的結論都可能生變，令不少人心生遲疑；在總統登記截止前，誰都不敢保證，現在是不是最後30秒？

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