三方民調專家漏夜討論 侯柯組合誰勝出？今揭曉

二○二四總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局今揭曉。在前總統馬英九見證下，國民黨、民眾黨簽下合作六點合作協議，決定以民調決定共推正副總統參選人，三方推薦的民調專家昨晚漏夜審視討論，「侯柯配」、「柯侯配」誰勝出？馬英九基金會今天上午十時宣布最強組合。

柯文哲昨晚到苗栗市玉清宮「廟口開講」，針對民眾提問藍白合後如何監督國民黨？柯表示，聯合政府在華人社會沒有用過，在歐洲有多年經驗可借鏡，「我們都在摸索，摸著石頭過河，且戰且走，但要勇敢往前跨一步」。

侯友宜昨出席「與青年有約─憲政座談會」，被問「是否擔心柯文哲毀約？」侯表示，藍白合協商達成六點協議，在馬英九的見證下，就繼續朝協議方向往前走。

總統選戰藍綠白三腳督，六成民意期待「藍白合」，攜手打選戰、完成政黨輪替。藍白第二次政黨協商十五日在馬英九見證下舉行，國民黨主席朱立倫與黨籍總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲達成藍白合作六點共識，由三方推薦各一位民調統計專家，檢視社會各界自十一月七日至十七日的民調，今天決定正副總統搭檔組合方式。

馬英九推薦的政治大學政治系主任陳陸輝、國民黨推薦的文化大學新聞系教授莊伯仲、民眾黨推薦的求真民調公司總經理關智宇，三位民調專家昨晚在馬英九基金會開會審視民調，為免旁生枝節，馬辦執行長蕭旭岑也出席民調專家會議，在場擔任見證者。

不過，柯文哲陣營會前再出招，提出六大質疑，包括樣本數、題型、發布的單位及調查時間、誤差範圍如何界定，希望能夠先行釐清，並要求前總統馬英九推薦的民調專家應扮演見證角色，民調專家在決定時應採取共識決，而非多數決。

柯辦畫下底線，堅持排除全市話民調，至少手機民調要占三成以上才能納入，為結果埋下不確定性。

莊伯仲昨晚會前表示，他是要促成藍白合，不是來拚輸贏，尊重陳陸輝、關智宇，採用哪些民調，也經過三人詳細討論。

關智宇說，他大概準備十多份民調，認列與否待專家考量，是否納入三腳督或四腳督的民調，他建議定好原則，不用因為某分民調或某方民調而「因案設事」，檢視應包含調查方法、問卷結構等。

柯陣營主張，是否採納手機及占比等提出質疑，認為民調是對比或互比式，題型應一致，這樣才有判斷基準，誤差範圍應為百分之三，意即正負誤差範圍值為百分之一點五；國民黨方面認為，正負誤差範圍值為百分之三，誤差範圍最多將有百分之六。

柯辦昨也要求國民黨跟國民黨總統參選人侯友宜辦公室上傳已公布的民調報告、可得原始數據至指定雲端，供雙方審閱內容，作為下一階段是否採納為有效樣本之討論基礎。國民黨回應，尊重三位民調專家的專業，相信他們一定會以科學的標準來評估這段期間的民調，藍白合最後的一步，大家一起加油。

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