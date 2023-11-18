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學者分析：誰正誰副 決定權在馬指派的專家

聯合報／ 記者歐陽良盈屈彥辰／台北報導
圖為日前藍白二度政黨協商，由左至右依序是國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨總統參選人柯文哲。本報資料照片
圖為日前藍白二度政黨協商，由左至右依序是國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九、民眾黨總統參選人柯文哲。本報資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲陣營昨天針對「藍白合民調決勝負提出六點質疑，包括全市話的民調如何加權。民調專家戴立安昨分析，細看藍白合雙方六共識的白紙黑字，表面上對柯不利，但可能隱藏內規，可能在兩點未寫進共識內的內規操作下，暗藏逆轉勝的可能性，最後也可能讓柯侯配成局。

戴立安分析，包括「限縮侯柯、柯侯對賴蕭」，此舉將有效排除掉包括美麗島電子報在內的三腳督或四腳督民調。其次就是「各家民調不管日期為何做幾次，只能按一次計算」，等同是已先用漏斗將市面上可行的民調篩選過一次，讓專家裁決權限縮到非常小。

戴立安認為，目前因為侯柯或柯侯決定的關鍵在於民調，各家民調現已大量產出，但規則中，藍白各自可提一家民調的作法「形同虛設」，因為雙方會在各自提出自己獲勝的民調後「等同抵消」，而讓「社會各界民調」成為大破口，誰正誰副的決定將會在藍白僵持下，由馬英九指派的第三方作最終裁決，等同將決定權交給馬指派的專家手上。

排除全市話民調是否可能出現檢驗偏誤？台北大學公行系教授劉嘉薇表示，做民調的時候已經加入戶籍調查，如果有做加權的話，戶籍部分應會符合母體比率。

政大選舉研究中心研究員蕭怡靖說，在選舉民調中除市話外另加入手機民調，已逐漸成為趨勢，但市話與手機的比率要如何搭配，民調後如何加權、如何統合出最終結果，目前在國內尚無明確共識。

台師大政治學研究所教授曲兆祥表示，民調多參差不齊，篩選機制要明確，也要說明挑選理由，要有複製性才符合科學原則，挑選標準應在會議前提出，被挑中的民調機構和民調數字也要公布，讓外界可以檢驗試算。

馬英九基金會、國民黨、民眾黨推薦的三位民調專家遇到爭議點時該如何處理？曲兆祥認為，要用共識決，用多數決的話恐難弭眾口。

2024選舉 2024總統選舉 民調 藍白合 馬英九 柯文哲 侯友宜

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