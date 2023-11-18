最後衝刺 藍白陣營催票戰民調

「藍白合」最終賽局揭曉前的最後關頭，侯柯陣營昨各自集氣催票戰民調，民眾黨總統參選人柯文哲向支持者喊話，「如果沒有你們，我不可能做到」，盼全力衝刺「柯侯配」民調；國民黨總統參選人侯友宜則是溫情呼籲，「要多看民眾黨總統參選人柯文哲的優點，少看別人對柯的批判」，就像一家人住在一起，夫妻也會有不一樣想法，但共同目標是希望家庭幸福美滿。

藍白陣營昨各自催票，昨也有多份民調陸續公布，有的對侯陣營有利，有的對柯陣營有利，藍白戰民調，支持者焦慮升到最高點，頻頻問「如果輸了怎麼辦？」

結果即將揭曉，侯柯陣營心情大不同。侯友宜陣營審慎冷靜等待結果公布，期待藍白合順利；柯文哲陣營戰戰兢兢，積極找出民調計算對柯較有利的方式，力拚「柯侯配」勝出。

民眾黨總統參選人柯文哲盼率領在野力量，促成二○二四政黨輪替。記者吳傑沐／攝影 決戰關頭，藍白各自催票，柯文哲昨透過臉書呼籲支持者回家拿著手機、顧電話、守民調，「為政黨輪替守夜」。

柯文哲說，他二○一四年曾在無人看好的情況下打敗大連艦隊，成為台北首位無黨籍市長；二○一八年在情勢詭譎、兩黨夾殺的情況下連任，寫下奇蹟；二○二三年，截至昨晚的民調，攸關他是否能夠率領在野力量，促成二○二四政黨輪替。

「即使有著誤差範圍的讓步，我相信一樣能贏。」柯文哲請支持者接到民調電話，要回答唯一支持柯文哲、大聲說出「柯正侯副」。

國民黨總統參選人侯友宜昨喊話支持者包容、體諒，盼藍白能攜手合作往前走。記者黃義書／攝影 侯友宜溫情喊話支持者，盼藍白能確實攜手合作，他說，中華民國的未來是決定於二三○○萬人，而非個人，執政過程絕非少數人說了算，更不是總統一人說了算，是大家要用集體智慧，找尋各個世代、多數人都可接受的方向，共同往前邁進。溝通後，彼此體諒、包容，找出解決模式，大家一起往前走。

談到聯合政府如何實施，侯友宜說，聯合政府不是所有人都要用國民黨的人，用人唯才，不分黨派，適才適所。人用對了，事情就對了，一定以人民、國家為最大考量，非以政黨為最大考量，就像國民黨跟民眾黨合作，要體諒、包容看待民眾黨，如果藍白有少部分差異，要包容差異。

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