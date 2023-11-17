柯文哲先別哭！民調專家看6共識藏2內規：柯侯配或能成局

藍白合成局，讓許多支持柯文哲的鐵粉不滿，更怕最終侯柯配的結果讓人無法接受。但民調專家戴立安昨(16)日在受訪時分析，細看藍白合雙方六共識的白紙黑字中，可能隱藏內規，最後也可能讓柯侯配成局。

媒體人張禹宣昨(16)日在臉書指出，民調專家戴立安於受訪時表示，藍白合的六點共識表面上對柯文哲不利，但可能在兩點未寫進共識內的內規操作下，暗藏逆轉勝的可能性。

戴立安分析，包括「限縮侯柯、柯侯對賴蕭」，此舉將有效排除掉包括美麗島電子報在內的三腳督或四腳督民調。其次就是「各家民調不管日期為何做幾次，只能按一次計算」，等同是已先用漏斗將市面上可行的民調篩選過一次，讓專家裁決權限縮到非常小。

戴立安認為，目前因為侯柯或柯侯決定的關鍵在於民調，各家民調現已大量產出，但規則中，藍白各自可提一家民調的作法「形同虛設」，因為雙方會在各自提出自己獲勝的民調後「等同抵消」，而讓「社會各界民調」成為大破口。

在民調時間上，由於共識中明定至17日截止，在藍白合成局後的15至17日這三天的民調，在藍白皆搶收民調公司的情況下，戴立安認為，一定會超過7至15日現有已定的民調份數。他也預測，誰正誰副的決定將會在藍白僵持下，由馬英九指派的第三方作最終裁決，等同將決定權交給馬英九所指派的專家手上。

藍白合後對於侯柯配機率的問題，柯文哲昨(16)日淚灑黨公職線上會議，坦承退讓令他壓力很大，他重申自己有信心會柯侯配，希望支持者不要在此時灰心喪志。柯並親自說明協商退讓決定的原因，對支持者信心喊話，穩定軍心。

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