2024選戰溫度計／總統參選人最新當選率曝光！藍白合單日聲量破9萬 助攻柯文哲「兩指數」稱王

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，昨（16）日最新公布的總統參選人當選預測，民進黨參選人賴清德當選率34.4％，贏過國民黨總統參選人侯友宜的29％、民眾黨總統參選人柯文哲的25.6%以及郭台銘的11.1%。相較11月10日數據，賴清德、侯友宜當選率上升，柯文哲與郭台銘則是下降，侯、柯之間的差距持續拉大。

藍白合「馬朱侯柯會」受矚！2.5倍「黃金會」聲量

比較近一週4位總統參選人各面向指數，賴清德持續在民調上領先，柯文哲則在聲量、新聞擴散廣度最高。歷經近兩個月協商，藍白合終於有重大進展，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/17～2023/11/15）統計調查，藍白合話題近兩個月聲量最高點出現在11月15日，單日累積9.2萬多筆聲量，它也拉抬柯文哲聲量以及新聞擴散廣度。

藍白合第二次政黨協商，前總統馬英九擔任見證人，與藍白兩大陣營總統參選人侯友宜、柯文哲、國民黨主席朱立倫一同達成6點共識，由民調結果決定正副總統人選，若民調超過統計誤差，由勝者得1點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得1點。對此，有網友表示，「柯文哲把國家利益放在政黨及個人利益前面，值得尊敬」、「唯一支持柯文哲」。

至於10月14日藍白合首次協商會議「黃金會」，僅有3.6萬多筆聲量。當日藍白代表金溥聰和黃珊珊同意確認「在野最強候選人產生方式」後，參加由電視台主辦3場辯論會，但對正副總統人選產生無共識，國民黨提出「民主初選」、民眾黨堅持「民調」決勝負。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

侯友宜粉絲互動力最強！打經濟牌引發網友討論

近一週侯友宜的粉絲互動力最強，他於12日發文談國際區域經濟整合，獲得最多網友互動，累積超過4.3萬人按讚、2千8百多則留言、529人分享。侯友宜承諾以三大政策方向，讓台灣融入區域經濟、改善投資環境，帶動企業創新轉型。有網友表示，「拚經濟！做就對了」、「唯一支持侯友宜」。

至於郭台銘則是好感度最高，他14日臉書發文感謝百萬民眾的熱情支持，「我與賴佩霞共獲得103萬8031份連署書，中選會已經核可其中90萬2389份，『郭霞配』正式取得了參選總統大選的資格」，引發支持者留言，「唯一支持台灣阿銘」、「郭董加油」。

image source：選戰溫度計

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