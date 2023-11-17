負負不會得正 賴清德批藍白硬湊

藍白合政黨協商以民調決定「正副組合」，民進黨總統參選人賴清德昨表示，中國企圖介入這場選舉，扶植親中政權的時候，就看到藍白硬是湊在一起，而且公然分贓權力，不僅沒有民主精神，也不把人民放在眼裡，政治上沒有「負負得正」這件事，他有信心會贏得最後勝選。

賴清德昨早參加龍華科大高速傳輸基地揭牌典禮前受訪說，不管藍或白，都不是台灣民意主流，兩黨推出的候選人，不但不能守護國家安全，也沒辦法提出完整國政藍圖，都不是適任的國家領導人，兩個不對的人湊合在一起，不管誰正誰副，都不會成為對的一組，在政治上沒有負負得正這件事。他強調，競選策略本來就設定一對一的對戰模式，他有信心贏得這場選舉，帶領台灣在民主的道路上壯大前進，走進國際社會，迎向未來，絕對不允許親中政權拖著台灣走回頭路。

藍白合成局，周六決定正副總統參選人。賴清德昨透過臉書表示，無論對手是誰、有幾個，他都有信心贏得勝利。

民進黨發言人卓冠廷昨天也表示，對自詡新政治的柯文哲而言，藍白合不但打臉自己，更是諷刺，請問柯和慣用砸錢選舉的國民黨搭檔，這就是所謂的新政治嗎，也請問侯友宜，國民黨選總統要花一百億是真的嗎？

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