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侯友宜：郭台銘會和我們站一起

聯合報／ 記者鄭媁林縉明侯俐安／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）和鴻海創辦人郭台銘（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人侯友宜（左）和鴻海創辦人郭台銘（右）。圖／聯合報系資料照片

藍白合成形後，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。民眾黨總統參選人柯文哲前天到郭台銘家，郭辦發言人陳家頤昨透露，柯文哲分享與藍營協商過程，郭台銘則拿柯以前問他的話反問「你有搞清楚遊戲規則嗎？」柯則顯得有些懊惱。不過，柯昨天表示，在野如果要整合就全部整合，會努力勸郭台銘整合，等郭心情好一點，會和國民黨總統參選人侯友宜去見郭。

陳家頤昨接受廣播訪問表示，郭台銘對二○二四政權輪替的目標和決心沒有改變，「不是說藍白合了就不能郭柯合，兩者並不互斥，很多東西都可以談」，郭陣營沒有預設框架，一直以來的明確目標是大家坐下來談，團結是唯一勝選的方程式，這個概念主軸從郭參選以來一直在喊，初衷沒有改變。

柯文哲表示，不論如何，郭台銘有百分之十的支持度，如果在野以政黨輪替為目標，有時候要放下奇摩子（意指個人情緒），他會努力勸郭台銘。

侯友宜昨說，郭台銘跟他因警察世家，非常友好。兩人常有機會保持聯繫，「郭台銘永遠和我們會站在一起」。

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