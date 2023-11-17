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傳綠營要灌票 侯無懼風雨 柯稱民調領先

聯合報／ 記者侯俐安林縉明／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）昨發表原住民政策，提出原住民滿五十五歲免繳健保費、振興原鄉經濟等四大主張。文／侯俐安　圖／曾吉松
國民黨總統參選人侯友宜（左）昨發表原住民政策，提出原住民滿五十五歲免繳健保費、振興原鄉經濟等四大主張。文／侯俐安　圖／曾吉松

藍白達成合作共識，「藍白合」要怎麼搭配，兩黨將以民調計點方式決勝負。民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，藍白協商沒有考慮個人，為讓民眾安心，一些小退讓是可以的，他看過數字，他在民調上一直領先，所以可以接受，相信專業、相信科學。昨傳出綠營要灌票，國民黨總統參選人侯友宜說，人民利益、國家擺第一，「外面的風風雨雨，我們根本不在乎。」

「藍白合」正副總統參選人周六揭曉，由前總統馬英九、國民黨、民眾黨三方各推一名民調統計專家，檢視社會各界自十一月七日至十一日的民調，做出最後決定。馬英九推薦政大政治系主任陳陸輝、國民黨推薦文化大學新聞系教授莊伯仲、民眾黨推薦求真民調公司總經理關智宇。三人今天將首次會前會。

柯文哲昨說，希望政黨輪替的民意逾六成，他最近環島感受到基層人民心中不安跟戰爭恐懼，但到現在為止，不論三腳督或四腳督，在野不整合很難贏，不整合，賴清德就會勝選，超過六成民意會落空。所以要合作可以，但不要變成密室政治分贓政治，總是要有規則，在前總統馬英九見證之下，結果他可以接受。

民眾黨總統參選人柯文哲（左）昨提出族群文化政見，搶攻新住民、原住民、客家票，將制定反族群歧視法、加速制定新住民基本法。文／林縉明 圖／潘俊宏
民眾黨總統參選人柯文哲（左）昨提出族群文化政見，搶攻新住民、原住民、客家票，將制定反族群歧視法、加速制定新住民基本法。文／林縉明 圖／潘俊宏

柯文哲前晚表示若任副手將監督侯友宜。侯昨說，找回清廉、有效率的政府，才會政黨輪替。總統一定會受到全民的監督，「不管擔任什麼角色，人民都可以監督你」。

針對民進黨總統參選人賴清德昨批評「藍白合」是政治分贓，藍白主帥昨齊力回擊。侯友宜反嗆，「賴蕭配的兩岸政策看起來就只有喝珍珠奶茶」；柯文哲批評，民進黨除了拉中共當啦啦隊，沒有別的選舉辦法。兩人還共同嗆賴清德雙標。

侯友宜表示，「賴蕭配」兩人都支持台獨，賴還是務實的台獨工作者，這會換來和平嗎？「這是引戰啦，不用騙人了。」柯文哲則嗆賴清德，柯媽媽的違建拆了，前立委黃國昌的違建也要拆了，賴清德違建沒拆，有繳房屋稅、地價稅嗎？

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 侯友宜

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