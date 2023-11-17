藍白合成局關鍵不僅馬英九 媒體人揭遭遺忘的國民黨「稀有之寶」

國民黨與民眾黨15日歷經二度協商，終於敲定藍白合，前總統馬英九日前拋出採全民調，被外界認為是打破僵局促成藍白合的重要推手。不過媒體人韋安認為，除了馬英九是促成藍白合作的關鍵之外，還有另外一名要角遭大眾忽略，他更堪稱是國民黨的「稀有之寶」。

藍白雙方二度協商後達成「6點共識」，雙方將朝達成政黨輪替為目標共同前進，至於侯友宜、柯文哲二人誰正誰副，民調比拚結果將於18日上午公布。

外界多認為推動藍白打破先前僵局的最大功臣，莫屬日前登高一呼喊出改採全民調的馬英九，不過韋安在臉書發文指出，除了馬英九是促成藍白合的關鍵人物之外，前立法院長王金平是常遭大眾疏漏的要角。

韋安指出，王金平除了在藍白二度協商前一日，公開指出國民黨的組織系統、選戰資源等優勢是能下架民進黨的最佳保證，王金平也是少數始終如一力挺侯友宜的藍營大老；接著韋安提到，王金平指出若最後採「柯侯」配，柯文哲無法妥善運用藍營的資源；此外，在藍白合敲定前，藍營內部被合作議題搞得烏煙瘴氣，但王金平反而起到「定海神針」的功用，向白營亮出底牌、劃清藍白合的底線。

最後，韋安認為王金平雖然外在圓融，但堅持國民黨的主體性，令柯文哲認清現實，更是促成藍白二度談判能有結果的關鍵人物，韋安更大讚王金平堪稱是國民黨的「稀有之寶」，難怪能在政壇立足。

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