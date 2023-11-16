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藍白合能抗衡賴蕭配？ 沈富雄：真的有得拚 很有可看性

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄認為，藍白合之後要力攻賴蕭配「真的有得拚，很有可看性」。圖為藍白政黨協商第二次會議取得共識後，步出會場情景。記者林俊良／攝影
沈富雄認為，藍白合之後要力攻賴蕭配「真的有得拚，很有可看性」。圖為藍白政黨協商第二次會議取得共識後，步出會場情景。記者林俊良／攝影

2024總統大選包括國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲，兩人昨(15)日達成藍白合共識，面對目前的選戰組合，前立委沈富雄在節目中提出看法，認為藍白合提升了對戰的容易度，就賴蕭配與藍白合兩組人馬來說，「真的有得拚，很有可看性」。

前立委沈富雄在昨(15)日的政論節目《下班瀚你聊》中表示，「藍白合後贏得過或贏不過，是要看正式登記之後，就是只有兩組，兩組對幹，這一組說要成立聯合競選委員會，那要如何造勢？因為現在賴清德天花板低、地板不低，地板算高，這個是很容易打的」。

沈富雄就最新一次的美麗島民調分析，認為在賴清德與侯友宜的差距約只有6％，賴清德下來、侯友宜上去、柯文哲下去很凶，這個數字就算沒有藍白合，「第一名跟第二名只差6％，這也是可以打的」。

對於藍白合之後，原本雙方各自的選民會因正副結果而流失的情況，沈富雄說：「有些支持者本來就會流失，你只要合的造勢或選舉，做得轟轟烈烈，一部分的跑票是在意料當中，沒關係，也不會重傷，藍白合了跟賴蕭配真的有得拚，很有可看性」，但主持人黃暐瀚也憂心，若是原本支持柯文哲的選民不挺侯柯配，國民黨拉柯文哲一起打賴蕭配，最終也會是一場空。

對於究竟最終結果是侯柯或柯侯配，黃暐瀚在節目中分析，目前包括《聯合報》、ET Today等共4家媒體的民調數字顯示，若依照雙方共識的第三點來說，結果都是侯柯配。黃暐瀚還指出藍白合共識會後合影中，原本該是侯柯兩人站中間的場景，卻由侯友宜和馬英九站主位，讓他認為相當不可思議。

綠陣營部分，目前賴蕭配也已底定，預計20日宣布賴蕭配成軍，由民進黨總統參選人賴清德介紹蕭美琴出場。賴清德今（16）日也表示，「我們這組最能守護台灣國家安全，是守護中華民國利益的一組人。」蕭美琴則正在舊金山參加亞太經濟合作會議（APEC），對於記者詢問返台參選，未正面回應。

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